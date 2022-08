Iskolák és szabadidőközpontok: lesz miből rezsit fizetni?

Bár az általunk megkérdezett iskolák és szabadidőközpontok igazgatóinak többsége azt mondja, hogy idáig még belefértek az intézmények a rezsikeretükbe, az energiaválság súlyosbodása miatt kivétel nélkül mindenki aggódik, mi lesz késő ősszel és télen, fogják-e tudni fizetni a havi fűtés- és villanyszámlát, anélkül, hogy mínuszba fordulna a költségvetésük? Van, ahol már most is ezresekkel fizetnek többet, ha pedig a szabadidőközpontban bérlők sem lesznek, akkor szinte minden pénzt a rezsi visz majd el.

Ady Endre Alapiskola: ezrekre rúgó számla

Bacsó Péter, az Ady Endre Alapiskola igazgatója lapunknak úgy nyilatkozott, hogy már most is több ezer euróval nőtt a rezsijük, költségvetés-kiegészítést kérnek a minisztériumtól. „A jelenlegi helyzetben nagyon meggondoljuk azt is, hogy milyen fejlesztésekre, felújításokra adunk pénzt. Még olyan egyszerű esetekben is, hogy tanévkezdésre hány osztályt festünk ki. Mert mindenre egyszerűen nem jut. A minisztériumnál költségvetés-kiegészítést kérvényeztünk, meglátjuk, milyen kemény lesz az ősz és a tél. Ugyanakkor azt nem tartom elképzelhetőnek, hogy a drasztikus fűtés- és villanyszámlák miatt például távoktatás legyen és be kelljen zárnunk. A régi, szocialista szénszünetek, remélem, nem ismétlődnek meg” – mondta az igazgató.

Ha nem lesznek bérlők, bajban leszünk

Daniela Boulma, a Párkányi Szabadidőközpont igazgatója sem látja rózsásan a közeljövőt. „ Nekünk már a koronavírus-járvány lecsengése után, illetve idén, év elején is gondjaink voltak a rezsivel. A Covid alatt csökkentettük a havi átalánydíjat, mert akkor nem is igazán tevékenykedtünk, viszont ezért a végén tartozásunk keletkezett. Év elején pedig 120 százalékkal nőttek meg a rezsiköltségeink. Most még tudjuk fizetni a számlákat, még beleférünk, mert az épületben bérlőink is vannak. De ha őszre – télre már ők sem lesznek, könnyen bajba kerülhetünk. Azért is, mert ilyen drágulás mellett sem a várostól kapott pénz, sem pedig a tagdíjak nem tudnák takarni az energiaárakat” – közölte az igazgatónő.

Mit lép a minisztérium?

A köbölkúti Stampay János Alapiskola igazgatója, Czibor Katalin is tart attól, hogy durván elszállnak majd a rezsiköltségek, de egyelőre beleférnek a keretükbe. Ők szintén a minisztériumhoz fordulnak emiatt. „Remélem, legkésőbb szeptember 15-ig válaszol a tárca az új tanév feltételeinek biztosítása tárgyában, és arra is, hogy mi lesz és lesz-e pénz a növekvő rezsiköltségekre. Hogy vészhelyzetben esetleg távoktatást vezetnének be? Ezt nagyon rossz ötletnek tartom, erre nem kerülhet sor. Mert a távoktatás a szociális viszonyokra és a szülők foglakoztatására is negatívan hat, az nem megoldás. Ha viszont tovább drágulnak az energiaárak, könnyen mínuszba fordulhatunk” – taglalta Czibor Katalin.

Búcs: szintén a tárcához fordulnak

A búcsi Katona Mihály Alapiskola igazgatónője, Győző Andrea lapunk megkeresésére úgy válaszolt, intézményük még belefér a rezsikeretbe és még tudják fizetni a havi számlát, de ők is tartanak a drágulástól. „Minimum félévente kérhetünk plusz költségekre pénzt az oktatásügyi tárcától. Most augusztus közepéig kérvényezhetünk kimondottan energia pluszköltségekre is, de ezt nekünk kell kiszámolnunk és bizonyítanunk. Sajnos, még azt is el tudom képzelni, hogy legrosszabb esetben országosan távoktatást rendelnének el, ha a gáz- és az áramellátás veszélybe kerülne” – mondta az igazgatónő.