Ínyencségek a negyedi kolbászkészítő versenyen

Második alkalommal szervezte meg a Niget Polgári Társulás és Ifjúsági Klub, valamint a Csemadok helyi alapszervezete a kolbásztöltő versenyt a negyedi futballpályán. Takács Zsuzsannától, a verseny egyik szervezőjétől megtudtuk, a tavalyi sikeres verseny után idén hattal több, vagyis 18 csapat nevezett be, illetve egy gyerekekből álló csapat is készített kolbászt.

„A tavalyihoz képest több településről érkeztek csapatok, a szomszédos falvakból, de a távolabbi környékről is és egy külföldi csapat is részt vett a versenyen, amely a szerbiai Petrőc, vagyis Báčsky Petrovec településről érkezett. Ott is szoktak kolbászkészítő versenyt rendezni, amelyen az egyik negyedi csapat rendszeresen részt vesz. A nemrég megrendezett diószegi versenyen találkozott a két település csapata, akkor hívták meg a negyediek a petrőcieket, akik nagy örömünkre elfogadták a meghívást. A mai verseny egyik érdekessége, hogy Alsószeli csapata kerékpármeghajtású kolbásztöltőt használt, a helyi Sárkányűzők csapat pedig a régi, haspréses módszerrel töltötte a kolbászt. Igyekeztünk színessé tenni az egész napot, a gyerekek nagy örömmel vettek részt a kolbászkészítésben és töltésben, főként az óvodások voltak nagyon lelkesek. Ezen kívül gyöngyfűzéssel, arcfestéssel, csillámtetkóval, kreatív sarokkal kedveskedtünk nekik, ahol malacos tematikájú kifestők, fejtörők, kirakók vártak rájuk”

– sorolta Takács Zsuzsanna, aki azt is elmondta, hogy két hónapja kezdték az előkészületeket és egy hete intenzíven készültek a versenyre. Tavaly a zsigárdi motoros találkozó résztvevői spontán látogatást tettek a kolbászkészítő versenyen, idén viszont előre egyeztették az időpontokat, hogy a motorosok ismét ellátogathassanak a rendezvényre, hogy ezzel is színesítsék a programot. A kolbásztöltő verseny házigazdája Bernáth Tamás volt, aki a csapatokat végigjárva a kolbászkészítés részleteiről kérdezte a résztvevőket, szórakoztatta a közönséget és teremtett jó hangulatot. A tombolahúzáson mintegy harminc értékes díjat osztottak ki a résztvevő csapatok és a támogatók felajánlásainak köszönhetően. A versenyzők ízlésesen megterített asztallal, rajta mindenféle finomsággal kínálták a rendezvény résztvevőit, általában minden csapat hozott magával kolbászt is kóstolónak, de finomabbnál finomabb süteményeket, kalácsokat is lehetett enni, általában az adott csapat településének jellegzetes ételeit. A szervezők pecsenyével és palacsintával kínálták a vendégeket.

Két kategóriában lehetett benevezni a versenybe, az egyik a füstölt kolbász, a másik a sült kolbász kategória volt. A sült kolbász a helyszínen készült, a csapatok helyben készítették el a tölteléket, majd töltötték meg a kolbászt. A zsűri az ízléses, szép tálalást is pontozta. A kóstolásra leadott kolbászt a szervezők sütötték meg, azután került a zsűritagok elé. Egyikük, Anyalai József kifejtette, 17 füstölt kolbászt kóstoltak meg.

„Mindegyik kolbász jó minőségű, magas színvonalon készítik a kolbászt Szlovákiában is és itt is. Ezt az ételt generációk óta készítik, régen a megélhetés végett készült, hiszen egyike volt a napi betevőnek, manapság már inkább ínyencség, hogy megmutassuk, ki milyet tud készíteni”

– mondta. A másik zsűritag, Gál Gyula szerint is jó minőségű mintákat adtak le a versenyzők, de füstölt kolbász állagán van még mit javítani egyes esetekben.

„Ha felvágjuk a kolbászt és szétesik a szelet, az nem jó. Az első fontos szabály, hogy jól összegyúrt, homogén masszát kell alkotnia a kolbásztölteléknek, a titok nyitja pedig, hogy egy kevés vizet is hozzá kell adni, ami tulajdonképpen a kötőanyag, aminek köszönhetően nagyon vékony, mégis egész szeleteket lehet vágni a kolbászból. Ezen kívül cukrot is kell tenni a darált húshoz, hogy az ízek harmóniában legyenek, hogy a baktériumok be tudják indítani az érlelési folyamatot”

– magyarázta. A második negyedi kolbászkészítő versenyen a csemegétől a nagyon csípősig mindenféle ízesítésű kolbászt elemeztek a zsűritagok. Bevallották, hogy ők maguk nem szeretik a nagyon erőset, mert ha csak a csípős ízt érezni, akkor élvezhetetlenné válik a kóstolás.