Inmensa Luz - hatalmas fény a fűri kastélyban

Eddigi alkotásaival a hazai közönségen kívül Magyarországon, Romániában és Spanyolországban is nagy sikert aratott. A Székelyföldi Grafikai Biennálé nagydíjas művészének alkotásait ezekben a napokban a fűri Château Rúbaň borászat gyönyörű parkjában lévő kastélyban láthatják. „A kiállítás témája az otthonkeresés. Arra kerestem a választ, hogy hol a mi eredetünk, hová tartunk, hol lehetünk otthon igazán. Többnyire lyukkamerával készítem a fotókat, ez a legegyszerűbb leképezési módszer, a fényképészeti apparátusnak az őse. A lyukkamerával készített fotónak lelke van“ – mondta Szőke Erika. A saját otthonában készítette a felvételeket, a hatalmas diófáról, a fénysugárrá változott járdáról, az otthon melegét jelentő szülőkről. Az alkotások érdekessége, hogy kenyértészta objektíveken keresztül készítette a felvételeit. Megmutatta a kartondobozt, amely szintén a kiállítás részét képezi és elmagyarázta, hogy a lyukon áthatoló fény a lyukkal szembeni oldalon fordított képet vetít az oldalára. Macest használt, harminckét darab tésztalapot, amelynek minden egyes lyukán áthatol a fény. Valójában a sérülékenységet, múlandóságot is szerette volna kifejezni az alkotói folyamattal. Ahogy idővel bennünk is szemcsés, kissé halványuló emlékképként zsugorodik össze a múlt. „Bármiből lehet készíteni lyukkamerát, ebbe a nagyszüleim útlevelét ragasztottam bele, ezeken az útlevélszámokon keresztül fényképeztem. Saját fejlesztésű technikákat alkalmazok. Az egyik fotósorozatban a képeket a sült kenyér felületére vittem át. A kenyér, a tészta szimbolikus az alkotásaimban. A kenyér az otthont jelképezi, ahogy az édesanyám merít az otthonunkból, annak meghittségéből” – egészítette ki az elmondottakat Szőke Erika.

„A napfény a vonal pontjain keresztül ragyog, a multi-lyukú kamera a mechanikus, saját tengelye körüli forgásával olyan finom térbeli spirális szerkezeteket varázsol, akárcsak az idő húrjai“ – olvasható Kosziba Klaudia képzőművész méltatásában, aki a megnyitón felhívta az értő közönség figyelmét arra, hogy az alkotó az újfajta, általa kikísérletezett és alkalmazott technikákkal jóval több üzenetet szeretne átadni. A kiállítást április 15-ig tekintheti meg a közönség munkanapokon 10-től 15 óráig, hétvégén a 0915 432 001-es telefonszámon jelezzék érkezésüket.