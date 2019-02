Ingyenwifi lesz több csallóközi településen

Több csallóközi településen vezetnek be nyilvános helyeken ingyen wifit. Az Európai Unió 120 millió eurót különített el a projektre, az összeget 2020-ig osztják szét a települések között.

Csallóköz | Több csallóközi településen vezetnek be nyilvános helyeken ingyen wifit. Az Európai Unió 120 millió eurót különített el a projektre, az összeget 2020-ig osztják szét a települések között.

Az EU tavaly novemberben mutatta be a WiFi4EU projektet, amelynek lényege, hogy a községek és települések nyilvános helyein, parkokban, tereken, múzeumokban, könyvtárakban mindenki számára ingyenes internet-hozzáférést biztosítson. A projekt első körben nagyon sikeresnek bizonyult, hiszen több mint 13 ezer település jelentkezett az egész Unióból. Szlovákiából 252 település jelezte részvételi szándékát, közülük az európai bizottság 93-at választott ki. A programba bármely uniós település jelentkezhetett 2018. november 7. és 9. között. Az ingyenes használaton kívül azt is feltételként szabták a községeknek, hogy a wifi-hálózaton keresztül ne gyűjtsenek be személyes adatokat a felhasználókról. A győzteseket a wifi4eu.eu honlapról válogatták ki, jelentkezési sorrendben.

A Csallóközből Alistál, Ekecs, Kisudvarnok, Lúcs, Nagypaka, Nyárad, Padány és Szap járt sikerrel, de lesz ingyenwifi Horvátjárfalun, Csöllén és Pozsony-Ligetfaluban, illetve Pozsony-Újvárosban is.

A program első fázisában valamennyi eddig kiválasztott település kap egy EU-s utalványt, amely alapján megvásárolhatja a szükséges technikai berendezést. Ebben a szakaszban 42 millió eurót osztanak szét. Azon települések számára sincs minden veszve, amelyek lekésték az első kört, mert pár hónapon belül újabb jelentkezésre kapnak lehetőséget a program második fázisában, amely 2020-ig folytatódik.