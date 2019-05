Holnap lesz a Tolerancia napja Füleken

"Múlt héten a szélsőségesek Fülekre is el akarták hozni az általuk terjesztett gyűlöletet. Engedély nélkül is rá akarták erőszakolni magukat a városra. Múlt héten emellett a 2. világháború végére is emlékeztünk, amelynek sebeit országunk és régiónk sok lakosa a mai napig érez. Tanuljunk abból, ami akkor történt, és ne engedjük meg, hogy megismétlődjenek azok a gaztettek, melyeket a háború vészterhes éveiben embertársaink ellen elkövettek azok eltérő nemzetisége, vallása, politikai vagy szexuális irányultsága miatt.

Fülek egy olyan város, ahol magyarok, romák és szlovákok élnek együtt, ahol képesek vagyunk elfogadni a közös szabályokat, de a különbségeinket is. Ez egy toleráns város, és elutasítjuk az extrémizmust.

Ezért szimbolikus gyertyalángot gyújtunk a toleranciáért, abban bízva, hogy az ország más pontjain is fellobban majd. Szeretnénk megmutatni, hogy a tolerancia működik, hogy a tisztesség nem halt ki a Szlovákiában élő nemzetiségekegyikéből sem, és hogy megértjük egymást" - írják a hivatalos közleményben.

13:00 és 19:00 óra között mécsesgyújtásra lesz lehetőség a helyi Holokauszt-emlékműnél. 19:00 órától felszólal Kotlár Ildikó, a Mocsáry alapiskola igazgatóhelyettese, Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos és Juraj Šeliga, a Tisztességes Szlovákiáért mozgalom egyik alapítója.