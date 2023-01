Helembai Ipoly-híd: az áprilisi átadás is csúszhat

Az uniós forrásból felépült, Helemba és Ipolydamásd közti új híd tulajdonképpen már készen van, szlovákiai oldalon a hídra vezető 175 méter hosszú felvezető út is elkészült, az óvoda előtti zajelnyelő falat is megépítették, miként az úthoz tartozó járda korlátját is. Egyelőre a vízszintes és függőleges közlekedési jelzések hiányoznak, valamint a gyalogos átkelő az óvodánál és a zöld területek kialakítása, továbbá az útburkolati jelek felfestése – tudtuk meg Izrael Gergelytől, Helemba polgármesterétől. A híddal kapcsolatos közvilágítás is kész, Nyitra megye pedig telket cserélt a vízgazdálkodási vállalattal annak érdekében, hogy az Ipoly – parti zsiliphez hozzáférjenek és ahhoz szervizutat alakítsanak ki. Balkó József, Nyitra megye közlekedési osztályvezetője, arról tájékoztatta lapunkat, hogy az új híd terhelési próbája már lezajlott, a rávezető utat megépítették és a műszaki átvétel is megvolt. Viszont a helyzetet bonyolítja, hogy az uniós projekt magyarországi vezető partnerét, a NIF Zrt. (Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő) Budapesten kormánydöntéssel megszüntették, jogutódja pedig a Lázár János – féle közlekedési és építésügyi tárca, de ez utóbbi minisztérium még csak most kezd működni. Ez annyit jelent, hogy Nyitra megye per pillanat nem igazán tud kihez fordulni a híd építésének befejezése és az elszámolások ügyében. Emiatt a híd tervezett használatbavételi időpontja várhatóan csak idén áprilisban lesz - vagy később kerül rá sor. (Az új budapesti tárca sajtófőnökét telefonon kerestük, de egyelőre nem értük el – a szerk. megj.).