Gútán beindult a zöldprojekt

Ez is része annak a közel egymillió euró értékű környezetvédelmi projektnek, amely magában foglalja a biológiai felbomló hulladék begyűjtését, szállítását, feldolgozását és komposztálását is. Gúta még 2016-ban pályázott sikerrel, de a közbeszerzés elhúzódása miatt csak most indul tényleges beindítása. A város vezetése a háztartási szemét mennyiségének csökkenését várja tőle, aminek köszönhetően csökkennének a hulladékgazdálkodásra fordított kiadások is, becslések szerint akár több tízezer euróval.

Javult a műszaki felszereltség

Gútán a Gúta Service városi cég végzi a hulladékbegyűjtést, valamint szállítás, és ez a cég működteti a gyűjtőudvart is. „A pályázatnak köszönhetően megújult a gépparkunk, vásároltunk egy kukásautót, traktort billentős pótkocsival, teleszkópos rakodót, ágdarálót és két keverőt, továbbá kialakítottunk egy 200 négyzetméternyi betonozott területet, ahol majd a komposztálást végezzük – sorolta Gőgh Sándor igazgató. – Elképzeléseink szerint a begyűjtött zöldhulladékot komposztáljuk, majd a kész komposztot egyrészt a városi parkokban, közterületeken hasznosítjuk, másrészt a lakosoknak osztjuk ki.” Az, hogy mennyire lesz sikeres a projekt, elsősorban a lakosok hozzáállásán múlik. Nagyon sokan már eddig is válogatták a zöldhulladékot, kivitték a gyűjtőudvarba, vagy otthon komposztálták. És sajnos voltak olyanok is, akik a háztartási szemét közé rakták.

Tájékoztató kiadvány

A Gúta Service ezért egy kétnyelvű tájékoztató kiadványt készített, amelyet a városi hivatal eljuttat minden érintett háztartásba. Ebben részletesen leírják, mi tartozik a biohulladék közé (pl. gyümölcs, zöldség, fű, falevél, zöldség, feldarabolt kukoricaszár) és mi nem (ételmaradék, hús, tej- és tejtermékek, tojáshéj, nyers és főtt csont, elpusztult állattetem), de ugyanúgy azt is, hogy miként kell szelektálni a papírt, a műanyagot, a fémeket, az üveget és az ún. tetra pack dobozokat. Állandó problémát jelent ugyanis, hogy az osztályozott hulladék gyűjtésére szolgáló konténerekben – tömbházas övezet –, vagy a speciális színes zsákokban (családi házas övezet) nem odavaló hulladékot helyeznek a lakosok. Emiatt előfordul, hogy az egész kuka tartalmát a háztartási szemét közé kell önteni. A Gúta Service telephelyén pedig kézzel kell szétválogatni a hulladékot. „Újabban lelakatoljuk az osztályozott hulladék gyűjtésére szolgáló konténereket, pont azzal a céllal, hogy ne lehessen felnyitni és bármit belerakni – magyarázta Gőgh Sándor. – A konténereken ugyanis csak odaillő hulladékfajta bedobására alkalmas nyílások vannak. Ez az intézkedés ellenérzést váltott ki egyeseknél, de valahogyan meg kell előzünk, hogy nem odavaló dolgokat dobáljanak bele. Az első hetek tapasztalatai pedig egyértelműen pozitívak.”

Érdemes osztályozni

A városban három éve nem emelkedett a szemétdíj összege, 19,40 euró személyenként egy évre, a nyugdíjasok pedig 12,80-at fizetnek. Az osztályozást ösztönzi ugyanakkor, hogy akár a díj felét is elengedik, a kiszeparált hulladék mennyiségétől függően. „Gútán meghaladja 35 százalékot az osztályozott hulladék aránya, ami a régióban talán a legmagasabb érték” – mondta Horváth Árpád polgármester. A környezetvédelmi szempontokon túl már csak azért is fontos, hogy az önkormányzatok a hulladék osztályozására ösztönözzék a lakosokat, mert a januártól életbe lépett jogszabályi változás értelmében a szelektálás mértékétől függ a szemét lerakásáért fizetendő összeg. Gúta például az eddigi 10 helyett 8 eurót fog fizeti egy tonna szemét elhelyezéséért. A lakosoktól beszedett szemétdíj még így sem fedezi a hulladékgazdálkodással járó költségeket, az idei évre tervezett bevétel 189 ezer euró, a kiadás pedig 312 ezer.

A lakosok felvilágosítását szolgálja egyrészt a már említett kétnyelvű kiadvány, ezenkívül lakossági fórumot is szerveznek, amelynek egyik témája éppen a hulladékosztályozás lesz és az iskolákat is igyekeznek bevonni. „Nem lehet egyik pillanatról a másikra látványos változást várni, de bízom benne, hogy két-három év múlva már szép eredményekről tudunk beszámolni” – tette hozzá a polgármester.

Kéthetente gyűjtik a zöldhulladékot

A zöldhulladék begyűjtésére szolgáló ún. barna kukákat a lakosok április elsejétől 15-ig vehetik át a gyűjtőudvarban, munkanapokon 8 és 15 óra között, de ha valakinek erre nincs módja, akkor a Gúta Service telefonszámán (035/7771 502) vagy e-mail címén (gutaservice@gmail.com) kérheti, hogy szállítsák ki neki. A zöldhulladékot idén május 1-től november 30-ig, kéthetes intervallumokban gyűjtik, jövőre pedig már március elsején megkezdődik a begyűjtés. Ezenkívül a gútaiak a gyűjtőudvarban továbbra is ingyenesen leadhatják a zöldhulladékot.