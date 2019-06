Gondok a vágsellyei sürgősségi betegellátással

Nem egyszer fordult elő, hogy csak az egészségügyi nővér volt a rendelőben, emiatt a betegeknek a galántai, nyitrai vagy az érsekújvári ügyeletre kellett utazniuk. Róbert Andráši vágsellyei megyei képviselő az e heti megyegyűlés előtt levelet írt a képviselőknek, hogy foglalkozzanak ismét a Vágsellyén uralkodó állapotokkal, és Jozef Belický is tájékoztatta a képviselőket a fejleményekről. A Nyitrai kerületben jelenleg a szükségesnél kétszázötvennel kevesebb orvos dolgozik. A vágsellyei önkormányzati ülésen többször elhangzott, hogy nincs utánpótlás, túl kevés a pályakezdő orvos, és ez idővel nagyon komoly gondot okozhat a régióban. „Minden hónapban kiesik 5-6 nap, amelyeken orvoshiány miatt nem tudjuk megoldani az ügyeletet a sürgősségi betegellátó központban. Öt orvos hiányzik, az egyik végül meggondolta magát és júniustól már belépett az ügyeletbe. A gyermek sürgősségi betegellátást úgy oldjuk, hogy más járásokból járnak helyettesíteni időnként az orvosok, amiért köszönet jár a megye vezetésének a hatékony közreműködésért. A felnőtt betegellátásnál az a legnagyobb probléma, hogy néhány ügyeletes orvost pont azokra a napokra osztanak be más kerületekben is, amikor Vágsellyén kellene ügyelniük. Nem lehetnek egyszerre két helyen” – tájékoztatta Andráši a megyei képviselőket. Jozef Belický az e heti megyegyűlésen elmondta, hogy a vágsellyei rendelőintézet tavaly július elsején huszonhárom orvossal kötött szerződést a felnőtt és gyermek sürgősségi betegellátás gördülékeny üzemeltetése érdekében. Öten közülük nem voltak hajlandók ügyeletet vállalni. A legutóbbi munkaértekezleten megoldást kerestek arra, hogy az ügyeletet vállaló orvosokat ne osszák be ugyanarra a napra több helyre.

„Köszönet jár a megye vezetésének, hogy a Nyitrai kerület más körzeteiből kért fel orvosokat, hogy vállaljanak ügyeletet a járási székhelyen. Vágsellyén korszerűen felszerelt rendelőink vannak a sürgősségi betegellátó központban. Bízom abban, hogy az egészségügyi bizottság és a megye vezetése a továbbiakban mindent megtesz annak érdekében, hogy a sürgősségi betegellátás folyamatosan működjön a városunkban. A lakosok elvárják tőlünk, hogy minőségi egészségügyi ellátásban részesüljenek” – hangsúlyozta Belický.