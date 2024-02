Gáz- és villanyszerelőnek öltözött csalók járják a falvak és városok utcáit

Gázóra-leolvasónak, rendőrnek, valamint villany- és gázszerelőnek öltözött csalók lepték el a szlovákiai településeket – tájékoztatott a Pozsonyi Kerületi Rendőrkapitányság szóvivője, Jana Šimunková.

Elmondása szerint több olyan esettel is találkoztak, amikor az elkövetők gázszolgáltató munkatársának adták ki magukat, és leolvasás után pénzt követeltek áldozataiktól. Volt olyan is, aki villanyszerelőként mutatkozott be, és a biztosítékok cseréjéért tetemes összeget kért – tette hozzá.

Egy másik incidens során az ismeretlen csaló rendőregyenruhában ment ki egy fővárosi lakáshoz, a sértettnek pedig azt mondta, ellenőrizni fogja a szobákat, mivel a környéken egyre több a lopás.

A rendőrség az átverésekkel kapcsolatban arra figyelmeztette a lakosságot, hogy semmilyen körülmények között se engedjenek be idegeneket a lakásukba vagy a házukba.

(rendőrség)