GALÉRIA: A „vakcinaterror” ellen is tiltakoztak Párkányban

A Mária Valéria hídnál már reggel nyolc órakor gyülekeztek néhányan a mára beígért tüntetésre, de akkor még a szolgálatban lévő rendőrök is többen voltak, mint a résztvevők. Délután egy órakor viszont több mint száz ember gyűlt össze a hídnál és másfél órára blokkolták a párkányi oldalon a határátlépést, úgy, hogy csak a kilépő sávot foglalták el a tüntetők. „El a kezekkel a gyermekeinktől!”; „Stop a vakcinaterrornak!”; „Ne vegyétek el az alkotmányos jogainkat!”; „Elég volt a génterápiából!”; ilyen és ehhez hasonló táblákkal tüntettek az emberek. A résztvevők közt oltásellenesek és oltáspártiak egyaránt voltak, a szervezők úgy nyilatkoztak, nekik főleg abból a diszkriminációból van elegük, hogy a kormány különbséget tesz oltottak és oltatlanok közt és a belépési szigorításokkal munkahelyek kerülnek veszélybe. Sokan bírálták az eHranica-rendszert is, mondván, hogy ez rossz és logikátlan nyilvántartás. Viszont kimondottan vírustagadók és oltásellenesek is sokan vettek részt a tüntetésen.

Kormányszidás

A vezérszónok Marek Soun volt, aki szerint ez egy bűnöző kormány, Ján Mikas pedig szégyellje magát, hogy Horvátországban nyaral. Szerinte Mikasnak nincs joga karanténba zárni az embereket és megtiltani nekik, hogy szabadon hazatérhessenek a nyaralásukból. Szerinte az oltás az unión belül szabad választás kérdése, épp ezért a szabad schengeni határátlépést sem lehet korlátozni és tiltani a szlovák állampolgároknak sem. Soun azt mondta, hétfőn személyesen Mikas lakására visz egy példányt az alkotmányból, hogy okuljon belőle.

Branislav Becík, Udvard polgármestere is felszólalt a tüntetésen, mint mondta, támogatni jött a résztvevőket, abban, hogy ne legyenek birkák, hogy senkit se vezessen meg a kormány birkaként. Szerinte a falujában az idősek már tavaly is azt mondogatták neki, hogy még nem éltek meg ilyen diktatórikus kormányt. „Pozsonyból könnyű dirigálni olyanoknak, akik azt se tudják, mi hogy élünk itt, hogy sokan például Magyarországon dolgoznak, és ha karanténba kerülnek és kiesnek a munkából, azt ki fogja kifizetni, ki fogja ezeket a családokat kárpótolni? És milyen jogon nevezi ez a kormány másodrendű állampolgároknak azokat, akik személyes, morális vagy egészségügyi okokból nem akarnak oltakozni? Pont hogy ők a másodrendű állampolgárok, a kormány, akinek nincs erkölcsi joga kormányozni” – jelentette ki a tüntetésen Becík, nagy tapsot aratva.

Kísérleti alanyok vagyunk?

A fő szónokok után egy párkányi hölgy ragadta meg a mikrofont és úgymond az édesanyák nevében tiltakozott a határátlépési szigorítások ellen. Azt is elmondta, hogy ő oltásellenes és nem hagyja, hogy a gyerekeket is beoltsák. Szerinte a vakcinák 2023-ig kísérleti stádiumban vannak, márpedig ő nem hagyja magát és a gyerekeit se kísérletnek alávetni. Egyúttal mindenkit arra buzdított, hogy ne menjenek oltásra és tiltakozik az ellen, hogy az oltatlanokat bármiféle hátrány érje. A hölgy szónoklata szintén nagy sikert aratott. A tüntetők közt elterjedt, hogy Farkas Iván MKP-s képviselő is beszédet mond majd, de őt nem láttuk a helyszínen. Az akció másfél óra hosszat tartott a Mária Valéria hídnál, a szlovák és a magyar himnusz is elhangzott.