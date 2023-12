Forró puncs illata és magyar karácsonyi dallamok Érsekújvár főterén (VIDEÓ)

December 14-én 17.30 órakor a Csemadok-székházban is várják a vendégeket az Érsekújvári Művészeti Alapiskola énekes és táncos növendékeinek a műsorára. A belépés itt is ingyenes. December 15-én 17 órakor megérkezik a főtérre a karácsonyi kisvonat és az Enthea kórus műsorán is szívesen látják a karácsonyra hangolódókat a szervezők. December 15-én 18 órától, ugyancsak az Érsekújvári karácsony 2023 rendezvénysorozat keretében Deni Bartušeková and Dream to Play lép színpadra. December 16-tól 2024. január 6-ig, vasárnaponként 7 és 12 óra között látható a Marianum Pasztorációs Központban az első betlehem felállításának 800. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás, melyet az Érsekújvári Művészeti Alapiskola tart Betlehemi csillag címmel. December 16-án 9.30 órakor ugyancsak a rendezvénysorozat keretében a Thain János Múzeumban, A történelem tanít, a történelem szórakoztat címmel családi foglalkozást tartanak.