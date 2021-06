Fokozatosan bezárnak a mintavételi helyek Dunaszerdahelyen

Egy olvasónk keresett meg bennünket azzal a kérdéssel, hogy hol teszteltethetik le magukat a városban élők. A javuló járványügyi helyzetnek köszönhetően a legtöbb helyen már nem szükséges felmutatni a negatív teszteredményt, viszont orvosi rendelőben kérhetik a tanúsítványt. „Két hétnél nem régebbi negatív tesztet kértek tőlem a rendelőben, ezért besorakoztam a kórházi tesztpontra, ahol meglepően sokan vártak a mintavételre? – mondta Balázs. Dunaszerdahelyen korábban több mintavételi hely is működött, a jövő héttől azonban már csak egy tart nyitva állandóan. Vörös Terézia, a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal járványügyi osztályának vezetője közölte, hogy hétfőtől szombatig 9 és 13, illetve 13.30 és 17.30 között az ollétejedi mintavételi helyen, szerdánként 14 és 16 óra között pedig a közegészségügyi hivatalban lesz antigéntesztelés. „A járásban még Nagymegyeren tesztelnek hétfőtől szombatig, és Somorján is több mintavételi hely üzemel egész héten. A tesztelésre regisztrálni kell, kivétel a közegészségügyi hivatal, ott bejelentkezés nélkül leveszik a mintát? – tájékoztatta lapunkat Vörös Terézia. A hétvégén több faluban is tesztelik a lakosokat, például Bősön egész hétvégén, Kisudvarnokban ma,NyárasdonésBakánvasárnaptart nyitva a tesztpont. Az osztályvezetőtől megtudtuk, hogy ha újabb járványhullám érkezik, vagyis megnő a fertőzöttek száma, akkor ismét kinyithatnak a mintavételi helyek.

A Covid-jelzőlámpa szerint jelenleg sárga besorolásba tartozik a járás, vagyis fokozatosan visszatérhet az élet a normális kerékvágásba. A maszkviselés ugyan még kötelező, de korlátozottan megrendezhetők a kulturális események, kinyithattak a fürdők és akvaparkok, és az éttermek beltereiben is fogadhatnak már vendégeket.