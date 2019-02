Fizetős lehet a parkolás Galántán

Hat éve merült fel, hogy díjkötelessé tegyék a parkolást Galántán. A képviselő-testület akkor szűk többséggel jóváhagyta a rendeletet, amely ellen aláírásgyűjtés indult. A tiltakozó akció után az akkori polgármester, Ladislav Maťašovský úgy döntött, hogy nem írja alá a rendeletet. Az előző választási ciklusban a képviselők nem foglalkoztak a parkolás díjkötelessé tételével, most azonban úgy tűnik, újra terítékre kerül a fizetős parkolás bevezetése.

„2017-ben készítettünk egy nagyszabású felmérést, amelynek eredményei alapján kidolgozzuk a parkolási politikát. Nem lesz ingyenes a parkolás” – írta a közösségi portálon a polgármester. Paška lapunknak elmondta, hogy 2012-ben csak a városközponttal foglalkozott a képviselő-testület. Most azonban a lakótelepeken is változhat a helyzet, a polgármester leszögezte, hogy előnyben részesítenék a helyi lakosokat. „Mintegy 2000 parkolóhely hiányzik a városban. Tekintettel a város gazdasági helyzetére, megoldást kell találnunk a Galandia újjáépítésére és új parkolóhelyek kialakítására is. Parkolóházakat akarunk építeni, de nincs miből” – nyilatkozta a polgármester. Hozzátette, hogy a napokban a képviselőkkel is egyeztet a tervezetről, azután a lakosokat is tájékoztatnák. Ha a képviselők is támogatnák, akkor még idén bevezethetik a fizetős parkolási rendszert a városban.

A lakosok egyhangúlag elutasították a javaslatot, elsősorban azt kifogásolták, hogy már most sincs elég hely a lakótelepeken. A hozzászólók szerint a városnak előbb új parkolóhelyeket kellene építenie, és csak ezután foglalkozni a parkolás díjkötelessé tételével. Az általunk megszólított képviselők is hasonló véleményen vannak. Bíró László és Takáč Zsolt azt is kifogásolták, hogy a polgármester megint a közösségi portálon keresztül kommunikál, ahelyett, hogy előbb egyeztetne a képviselő-testülettel. „Semmit nem tudunk a tervről, az építésügyi bizottság elnökeként ismernem kellene a javaslatot. Nincs koncepció és költségvetés sem, ez a polgármester újabb hóbortja” – nyilatkozta Takáč. Bíró László elismerte, hogy foglalkozni kell a parkolási politikával, de koncepció nélkül nem lehet fizetőssé tenni a parkolást. „Tarthatatlan a helyzet a városban, mert nehéz leparkolni, de azt nem támogatom, hogy a lakótelepeken is fizetni kelljen a parkolásért, számomra ez elfogadhatatlan, mert nincs garantálva a parkolóhely“ – szögezte le a képviselő.