Fergeteges újévi vigadalom Nagykéren (VIDEÓ)

„Gróf Dávidka újévi köszöntőjéhez csatlakozva békés, boldog, egészségben gazdag új esztendőt kívánok! Valamikor réges-régen a nagykéri anyukák gondoltak egy nagyot, hogy jó lenne egy olyan rendezvényt megvalósítani, esetleg hagyományt teremteni, ahol az összes nemzedék együtt szórakozna, táncolna, beszélgetne. Akkortájt a nagykéri Mórinca néptánccsoport vezetője Ölveczky Árpád teljes mértékben támogatta a rendezvényünket, és hosszú évekig a táncház házigazdája volt. Nagy öröm számunkra, hogy ismét eljött közénk és vezethette ennek az estének a menetét” – tudtuk meg Kanyicska Ilonától, a rendezvény egyik ötletadójától és állandó szervezőjétől.

G yerekkori játékok

A helyi szülők idén is örömmel vettek részt a szervezésben, és ismét elfogadta meghívásukat a Pengő zenekar, amely évek óta húzza az újévi családi táncházban a talpalávalót. Nagykéren köszönthették a fergeteges újévi vigadalmon Gábor Klárát, a komáromi Garabonciás együttes vezetőjét és Szenczi Borbála néptáncost. Gábor Klára elmondta, a zenekar magvát egy család alkotja, a prímás Mézes Árpád, felesége Mézes Zsuzsanna brácsás, énekes és fúvós hangszereken Attila fiuk játszik. A határ menti együttes tagja a Tatán élő, de komáromi Czufoka Gábor kontrás és énekes, a cimbalomnál Ágh Zoltán játszott Marcelházáról, és Észak-Komáromból érkezett Takács Gábor bőgős. A szervezők nevében Kanyicska Ilona köszönetet mondott az idei kalácssütő verseny résztvevőinek, akik a hosszú ünnepsor után sem voltak restek megmérettetni magukat. „Nem titkolt szándékunk, hogy az újévi találkozó vendégei ne csak az asztalra tett finomságokat élvezzék, hanem a táncot, a zenét és az együtt töltött időt. Háromkirályok ünnepén a kis Jézus aranyat, tömjént, mirhát kapott ajándékba, mi a támogatók jóvoltából több tucatnyi tomboladíjat kaptunk, emellett köszönet jár az önkormányzatnak a támogatásért, illetve Mészáros Róbertnek, aki nélkül még sosem valósult meg táncház, 2005 óta önként vállalja a hangosítást” – tájékoztatott Kanyicska Ilona. Forró tea és forralt bor, zsírosenyér került az asztalokra, és mialatt a zsűri értékelte a beérkezett kalácsokat, a gyerekek táncra perdültek, zenés-táncos népi játékok zajlottak a színpad előtt. Idén sem maradhatott el a süteményevő verseny és a komp tornyok építése. Peternai Zsuzsannát, az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium igazgatóját is a toronyépítők közt találtuk, a kislányának segített és elmondta, ilyenkor eszébe jutnak a meghitt gyerekkori játékok. Hasonló módon építettek minél magasabb tornyot kukoricakompból. A nagykériek fontosnak tartják a hagyományok megtartását, a gyerekek a nagy zsák komp láttán azonnal tudták, mi a versenyfeladat, és mindez a szülőket, nagyszülőket is arra ösztönözheti, hogy gyerekkoruk játék élményeiből merítsenek a kicsiknek.