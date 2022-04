Felújították a gútai egészségügyi központot

Az eredetileg 1968 őszén átadott, közvetlenül a városháza mellett álló épület érdembeli fejlesztésével sokáig nem tudott előrehaladni a város. A megoldást végül az egészségügyi minisztérium 2018-as pályázati felhívása hozta el, amelyet kihasznált a gútai önkormányzat. Az ünnepélyes átadón Horváth Áprád (Szövetség) polgármester és az egészségügyi minisztérium képviseletében Dominik Rypák üdvözölte az egybegyűlteket.

Viola Miklós (Szövetség), a városi egészségügyi, szociális és lakásügyi bizottság elnöke részletezte a fejlesztést. A renovációnak köszönhetően egyfelől akadálymentesítették az épületet, amely nagyban megkönnyítheti a mozgáskorlátozott, valamint az idős polgárok dolgát. Az új liftnek köszönhetően hordággyal együtt tudják felvinni a pácienseket az emeletre. A fejlesztés második eleme bizonyult talán a leglátványosabbnak, ugyanis a tetőtér egy részén új váróteremmel és rendelőkkel bővítették ki az emeletet. Ide dentálhigiéniai, fogorvosi és ortopédiai szakmberek költözhetnek. A bővítést az is indokolta, hogy az érdeklődő szakorvosok számára korábban nem volt helye a városnak, azonban mostantól egy helyen tudnak rendelni. A fejlesztés harmadik eleme a gyors ügyintézést lehetővé tevő korszerű internethozzáférés volt, amelyet a szigetelés alatt vezettek be az épületbe. Végezetül bővítették az eszközparkot is, így került a központba például egy modern fogászati röntgen.

A beruházás teljes értéke több mint 1 millió 206 ezer euró. Ebből mintegy 696 ezret állt az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az állam csaknem 82 ezerrel járult hozzá, a város pedig 40 ezer eurót fordított a fejlesztésre saját forrásaiból, ezenfelül pedig 387 ezer eurót tettek ki a város által hitelből finanszírozott munkálatok.