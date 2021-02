Fellélegezhetnek az egyetemre készülők

Hetekig nem volt világos, hogy az idei „csonka” érettségit letevő szlovákiai diákok közül többen miként tudnak majd Magyarországon felvételizni. A magyarországi Oktatási Hivatal (OH) február 2-ai tájékoztatása azonban megnyugtatja a kedélyeket.

Komárom | Hetekig nem volt világos, hogy az idei „csonka” érettségit letevő szlovákiai diákok közül többen miként tudnak majd Magyarországon felvételizni. A magyarországi Oktatási Hivatal (OH) február 2-ai tájékoztatása azonban megnyugtatja a kedélyeket.

Tavaly tavasszal még senki sem sejthette, hogy a járvány az idei évben is megkeveri a felvételizők kártyáját. Magyarországon általában egy tantárgyból kérnek emelt szintű érettségit a főiskolai, illetve egyetemi szakokra való felvételihez. Szlovákiában az idegen nyelvből tett B2-es érettségi magyarországi szempontból emelt szintűnek számít. Más tantárgyak esetén, amennyiben az adott intézmény és szak azt megköveteli, a diákok Magyarországon külön szoktak érettségizni.

Mint ismert, idén Szlovákiában az érettségik teszt-része elmarad, így a vizsgák „csonkák” lesznek, s néhány hétig kérdéses volt, hogy Magyarország elfogadja-e az érdemjegyeket ilyen formában is.

Zöld utat kaptak

Lapunkat Andruskó Imre, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója elmondta, február 2-án hivatalos tájékoztatást kapott Pethő Judittól, aki az OH Felsőoktatási Felvételi Főosztályának vezetője. Az általa küldött levélben az áll, hogy mérlegelték a szlovák járványhelyzet miatt az érettségi vizsgákkal kapcsolatban hozott új rendelkezéseket, majd az Innovációs és Technológiai Minisztérium illetékeseivel közösen döntöttek. Ennek értelmében a 2021-ben Szlovákiában érettségiző és a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárásba jelentkezők részére a szlovák érettségi bizonyítványban található B2 vagy C1 szintű kötelező idegen nyelv érettségi tantárgy külső vizsgarész nélkül is emelt szinten kerül beszámításra a központi magyarországi felvételi rendszerben.

A levélben az is szerepel, hogy a Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 és C1 szintű kötelező, nem választott idegen nyelvi érettségi vizsgaeredmény beszámítható emelt szinten azoknál a jelentkezőknél, akik a szlovák járványhelyzet miatti jogszabályi változások okán 2020-ban tettek érettségi vizsgát, s csak belső szóbeli értékelést kaptak. Ugyanez érvényes azokra, akik majd 2021-ben érettségiznek, s csak belső szóbeli és írásbeli értékelésekkel fognak rendelkezni, valamint az érettségi bizonyítványukban a „szint” mező B2 vagy C1 megjelöléssel kitöltésre kerül.

Hetekig bizonytalanság

Még az OH tájékoztatása előtt lapunk megkereste Fekete Irént, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke lapunknak elmondta, az elmúlt hetekben folyamatosan érdeklődtek a magyarországi OH-nál arról, hogy mi a hivatalos álláspontjuk, ám választ sokáig nem kaptak. „Náluk és nálunk is bizonytalan a helyzet. Biztosan lesz megoldás, de a hogyant és a mikéntet még nem tudjuk. Ez függ a szaktól, tantárgytól, hogy melyiket ismeri el az OH emelt szintűnek, s melyiket nem” – fejtette ki Fekete Irén, majd hozzátette: „Ha a mi diákjaink teljes értékű bizonyítványt fognak kapni B2-es minősítéssel, akkor gondolom Magyarország segíteni fog minket azzal, hogy ezt elfogadja.” Az SZMPSZ elnökének sejtését tehát utólag igazolták a fejlemények.

Az idő mindenképpen sürgette a szlovákiai magyar diákokat, akiknek a felsőoktatási jelentkezéssel párhuzamosan február 15-éig el kell dönteniük, hogy jelentkeznek-e magyarországi emelt szintű érettségire idegen nyelvből. Az OH tájékoztatása ennek tükrében azt jelenti, hogy a tesztek elmaradása miatt nem kell kellemetlenségekkel számolniuk a szlovákiai magyar érettségizőkne a magyarországi felvételik miatt.