Felelőtlen sofőrök veszélyeztetik a kisvasutat

Számos közúti baleset történt a város északi részéből Margitfalva (Margecany) felé vezető 547-es másodosztályú úton. Konkrétan a gyermekvasút főállomása melletti szakaszon az elmúlt hónapokban számos közúti baleset történt. A kanyargós úttestről lesodródott gépjárművek általában az árokban vagy megpördülve az úttesten végzik, de amióta augusztusban átszakította a szalagkorlátot egy arra haladó teherautó, két másik személyautó is a gyermekvasút területén, az utóbbi - egy személyautó - a tetejére fordulva a kisvasút sínein landolt. Ľubomír Lehotský, a gyermekvasút igazgatója az Új Szónak elmondta, hogy amióta augusztus 14-én a vagonjukra zuhant az úttestről lesodródott tartálykocsi, még veszélyesebbé vált a szakasz, ugyanis a szalagkorlát azóta sem lett helyreállítva.

A tartálykocsi után egy Škoda típusú gépjármű sodródott a sínekre, majd legutoljára egy újabb személygépkocsi »köszönt be« hozzánk. Az volt a szerencsénk, hogy nagyjából három héttel ezelőtt előrébb vontattuk az ott parkoló, közel 110 éves történelmi vagonokat, így azok a múlt heti balesetben nem sérültek meg. De az is óriási szerencse, hogy a baleset pillanatában senki sem tartózkodott azon a helyen, és hogy a tetejére fordult autó sofőrje is épségben megúszta a balesetet

- magyarázta Lehotský.





Felelőtlen sofőrök



Kiderült, a balesetek miatt reménytelen helyzetbe kerültek, a biztosítók ugyanis csak a sérült sínpárok helyreállítását voltak hajlandók fedezni. „Nem tudjuk, mitévők legyünk. Azt sem tudjuk, miből fogjuk kipofozni a sérült vagonokat. Ettől függetlenül továbbra is óriási veszélyt jelentenek az erre haladó autósok, még annak ellenére is, hogy az egymást követő balesetek óta rengeteg figyelmeztető táblát helyeztek el, és a sebességhatárt is 50 km/h-ra csökkentették. A sofőrök többsége ezt ignorálja, továbbra is gyorsan hajtanak, pedig itt szinte mindig nedves az aszfalt. A kanyargós, csúszós úton elég egy rossz mozdulat, és máris nálunk landolnak]750] - mondta az igazgató azzal, hogy a szalagkorlát felújításáról eddig szinte egyetlen visszajelzést sem kapott a városi önkormányzattól. Vladimír Fabian, a kassai magisztrátus szóvivője szerint a szalagkorlát olyan mértékben sérült, hogy nem elég a részleges javítás, hanem az egészet ki kell cserélni. „Már az első baleset után felkeresett minket egy cég, hogy saját költségére kicseréli a sérült részt. Viszont a kárfelmérés után kiderült, az út és a vasút közti domboldal nem megfelelő, ezért a város egy új tervdokumentációt készíttetett a lejtő megerősítésére, illetve az új szalagkorlát kihelyezésére. Ezzel egy időben versenypályázatot hirdettünk a járdák és az utak rekonstrukciójára is. Mivel a pályázó felek időközben visszaléptek, az önkormányzat balesetveszélyesnek minősítette a szakaszt, hogy minél előbb elkezdődhessen a munka]750] - mondta a szóvivő.



Rendőri segítség



Vladimír Fabian állítja, a szalagkorlát megrongálása óta állandó kapcsolatban vannak a Kassai Kerületi Rendőr-főkapitánysággal, hogy közösen találjanak megoldást a problémára.

A közúti forgalomra vonatkozó törvények értelmében mindent megtettünk azért, hogy ne történjen újabb baleset. Ideiglenesen sebességkorlátozó jelzőtáblákat helyzetünk el, a rendőrség pedig gyakran ellenőrzi a forgalmat. A sofőrök többsége ennek ellenére továbbra sem tartja be a szabályokat, melyek újabb baleseteket eredményeznek. Ha óvatosabban,lassabbanközlekednének,a szakasz sokkal biztonságosabb lenne

- véli Fabian. Információink szerint azonban az elmúlt hónapokban a rendőrök egyszer sem ellenőrizték a sebességkorlátozás betartását. Annak ellenére, hogy Lehotskýt egyszer sem értesítette a város a részletekről, felújítják a szalagkorlátot. „Az igaz, hogy már vége van a nyári szezonnak, de az év végéig egypárszor még útnak indulnak a vonatok. Bízom benne, hogy addig megoldódik a probléma, mert ha éppen akkor zuhan be hozzánk egy autó, amikor éppen elindul az utasokkal teli vonat, annak végzetes következményei lehetnek]750] - zárta Lehotský. A balesetek kapcsán a Kassai Kerületi Rendőr-főkapitányság véleményét is kikértük.





Útjavítást sürgetnek



Jana Mésarová szóvivő megerősítette, hogy az adott útvonalon valóban három baleset volt a közelmúltban.

Többségüket a gyorshajtás okozta, illetve a megrongálódott útburkolatnak is volt szerepe a balesetekben

- közölte Mésarová azzal, hogy a közlekedésrendészet felszólította az adott útszakasz kezelőjét, hogy még a téli időszak előtt végezzék el az útburkolat felújítását. „Addig is ideiglenes közlekedési táblákat helyeztek ki - mondta a szóvivő, és állítja, ellenőrzik a sebesség betartását is.