Fejek hulltak az elfuserált térdműtét miatt

A helyzet tarthatatlan volt, mert időközben egy másik beteg is jelentkezett, akit pár órán belül kétszer kellett megműteni, mert rossz implantátumot helyeztek el a térdében.



Nem tud járni



Április közepén Nyitrán egy 75 éves nyugdíjas, Dušan R. bal térdét műtötték meg a jobb helyett. A tévedést a beteg vette észre, amikor felébredt az altatásból és meglátta a térdéből kilógó kanült. A nővérek először nyugtatni próbálták, de aztán az operáló orvos, az osztályvezető főorvos és a klinika elöljárója is elnézést kért tőle. Kárpótlásul átlagon felüli ellátást és különszobát ajánlottak neki, de ezt nem fogadta el, azonnal haza akart menni. „Sajnos, a seb nehezen gyógyult, a térdem bedagadt, megkékült. Két hét után jöhettem haza, de a rehabilitációt csak most kezdhettem el, mert egyik lábamra sem tudok rendesen ráállni, még mankóval sem. A jobb azért fáj, mert kopott a térdízület, a bal meg azért, mert feleslegesen megműtötték. Azt sem tudom, megfelelő ízületet helyeztek-e be, de ezzel majd akkor fogok foglalkozni, ha járni tudok” – mondta lapunknak a nyugdíjas férfi, aki a műtét előtt még a biciklire is felült.

Rendszerhiba?



A kórház először úgy reagált az esetre, hogy tévedés történt ugyan, de azért a férfi bal térde sem volt teljesen egészséges. Miután a páciens feljelentést tett az Egészségügyi Ellátást Felügyelő Hivatalnál és az ügyészségen, majd a sajtó is beszámolt az esetről, jelentkezett egy másik beteg is, akit március végén pár órán belül egymás után kétszer műtöttek meg, mert az első műtét után rájöttek, hogy a bal térdébe a jobb térdbe való implantátumot ültették be. Az első műtétet reggel hajtották végre és délután közölték vele, hogy az egészet meg kell ismételni. Mivel az operáció sikerült, a beteg nem tett feljelentést és nem kért kártérítést. Azt mondta, a sajtónak azért számolt be arról, ami vele történt, hogy a nyilvánosság tudomást szerezzen róla: a nyitrai ortopédián nem egyedi esetről, hanem rendszerhibáról van szó.

Erre a következtetésre jutott az a szakmai bizottság is, amelyet a kórház vezetősége hozott létre, melynek az egészségügyi minisztérium ortopédszakértője is tagja. A vizsgálat eredményeként a héten felmondtak az elfuserált térdműtétet végrehajtó orvosnak, leváltották az osztályvezető főorvost és pályázatot írnak ki a klinika elöljárójának posztjára is. Utóbbi az a Šimon Kónya, aki 2006-ban szakértőként vizsgálta meg Malina Hedvig sérüléseit és miután vonalzóval minden kék foltot megmért, arra a következtetésre jutott, hogy azok régebbi eredetűek, tehát nem támadhatták meg úgy, ahogy ő elmondta. A szakvéleményt követően rakétaszerűen ívelt felfelé a karrierje, csakhamar a sebészeti osztály főorvosa, majd az ortopédiai klinika elöljárója lett.

A szakértő bukása



A posztján annak ellenére tartotta magát, hogy az utóbbi években több botrány is fűződött a nevéhez. Az Általános és a Dôvera Egészségbiztosító két éve azt vizsgálja valóban megkapták-e a betegek az általa előírt, méretre szabott rögzítőket vagy csak a biztosítók felé számolta el azokat. Mindkét biztosítóban ugyanis arra figyeltek fel az ellenőrök, hogy 2014 óta gyanúsan megnőtt a méretre előírt ortopéd segédeszközök előírása a nyitrai kórházban. Ezeket bokaficam, izomhúzódás és más mozgásszervi elváltozás esetén írhatja elő az orvos. Léteznek sorozatgyártásban készült, olcsóbb darabok és olyanok is, amelyeket komolyabb esetekben méretre készíttetnek. Minden páciensnek minden esetben új, megfelelően rögzítő darabot kellene kapnia, de a nyitrai ortopédián nem ez volt a gyakorlat. A sorozatban készült segédeszközöket a páciensek a gyógyulást követően visszavitték az orvosnak, és más is megkapta azokat, méretre pedig a valóságban szinte egy segédeszköz sem készült.

A biztosítók azért kezdtek érdeklődni a méretre szabott ortopéd segédeszközök iránt, mert 2011 és 2017 között a duplájára emelkedett azok előírása. A szemet szúró különbség okát úgy próbálták kideríteni, hogy minden betegnek, akinek a segédeszközét kifizették, küldtek egy kérdőívet, amelyben arról kérdezték, megkapta-e az ortézist, ki vett tőle méretet, hol és mikor adták ki a segédeszközt és valóban ő írta-e alá az átvételi elismervényt. A válaszok kilencvenkilenc százalékában az állt, hogy senki nem vett tőlük méretet, az ortézist az orvos a fiókból vette ki és még szólt is, hogy vigyék vissza. Az ügyben még tart a vizsgálat, az okozott kár értéke több százezertől egymillió euróig terjedhet.



Aláírják, de nem értik



Közben a kórházban elfogadták az eddig hiányzó műtéti protokollt, amely az operáció előtt és után elvégzendő összes lépést rögzíti. Tatiana Timková, az intézmény szóvivője szerint a beteg felvételétől az elbocsátásáig keresztellenőrzést vezetnek be. A műtéti protokollt a kórházban dolgozták ki, országos szinten nincs Szlovákiában egységes rendszer azt illetően, milyen lépéseket kell megtenni az ortopédiai műtétek előtt, azok során és azokat követően. Ha baj van, a kórházak általában azzal védekeznek, hogy a beteg aláírta, hogy mindenről tájékoztatták. „Ez azonban gyakran csak formalitás. A beleegyező nyilatkozat általában nem tartalmazza a beavatkozás minden részletét és kockázatát, a beteg sokszor nem is érti, vagy ha fájdalmai vannak nem képes odafigyelni, egyszerűen csak aláírja. Arról is beszélni kellene, hogy DélSzlovákiában magyarra kellene fordítani ezeket a nyilatkozatokat, mert sok páciensnek fogalma sincs arról, miről szólnak” – véli Mária Lévayová, a Betegek Jogvédő Egyesületének elnöke.

Ami a páros szervek felcserélésének kockázatát illeti, a protokoll rendkívül egyszerű megoldásokat ajánl, filctollal kell megjelölni a műtendő szervet, vagy leragasztani, bekötözni azt, amelyet nem kell megoperálni.

Nyitrán azt állítják, František R. aláírta, hogy a bal térdét műtsék meg. Ő ezt tagadja, de ha így is lenne, ez semmit nem változtat a helyzeten, mert az összes lelete arról szól, hogy a jobb térdét kell megoperálni és ezért vették fel a kórházba. A történtek ellenére a nyitrai kórház igazgatója, Jarmila Mikušová marad a helyén, mert az egészségügyi minisztérium szerint időben és kellő eréllyel hozta meg a szükséges intézkedéseket.

A szerző a Vasárnap munkatársa.