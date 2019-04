Eltakarítanák az illegális roma viskókat Kassa határából

Ahogy azt a városrész polgármestere lapunknak a helyszínen elmondta, olyan óvintézkedésekre van szükség, mely megakadályozza a nem alkalmazkodó, főleg romák alkotta lakosok visszaköltözését az épületekbe. „A város együttműködését és segítségét kérem. Markológépekre és egyéb nehézgépekre van szükség, hogy a romos viskókat a földdel egyenlővé tegyük és a több tonnányi szemetet eltávolítsuk. Nem hagyhatjuk, hogy a közelgő jégkorong világbajnokság során ilyen látvány fogadja a városba látogatókat” – mondta felháborodottan Miloš Ihnát. A polgármester a romák kiköltöztetése után Jaroslav Polačeket, Kassa főpolgármesterét is felszólította, ugyanis a viskók nemcsak a város arculatát rontják, hanem a felgyülemlett szemét miatt a környéken élők egészségüket, környezetüket is féltik. „Azt, hogy mennyibe kerülne a takarítás, én magam sem tudom. A mi városrészünk nem tudja és nem is fogja finanszírozni a munkát, mert nincs rá pénzünk. Tudni kell, hogy a szóban forgó épületek közül kettő illegálisan lett felépítve, a harmadik épület tulajdonosával pedig már sikerült megegyeznem” – mondta Ihnát.

Nem értesítették a várost

Mivel a polgármester magánakciója hirtelen és a szükséges engedélyek kikérése nélkül történt, a városi hivatal véleményét is kikértük. „A Majetkár nevű területen történt kiköltöztetésről semmit sem tudunk, sőt Téhány városrész önkormányzata sem kérvényezte a szóban forgó épületek lebontását. Felhívjuk a polgármester figyelmét, hogy azokat az ingatlanokat, melyek nem a városhoz tartozó telkeken állnak, nem lehet ilyen módon eltakarítani, hiszen emiatt akár bírósági eljárás is indulhatna ellenünk” – tudatta lapunkkal Linda Šnajdárová, a kassai magisztrátus szóvivője. Hozzátette, az épületek lebontását csakis az érvényben lévő általános érvényű rendelet értelmében, illetve az adott körülmények figyelembevételével lehet véghezvinni. „Mi sem örülünk a látványnak, de a törvények értelmében kell cselekednünk. Azért is vagyunk ilyen óvatosak, mert a közelmúltban államilag kiadott döntések alapján felszámoltunk egy hasonló jellegű illegális roma telepet, de máig tartó bírósági eljárás lett belőle” – magyarázta a szóvivő.

Már vizsgálják a helyzetet

Az eset kapcsán Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztossal is kapcsolatba léptünk. Ravasz elmondása szerint a városrész nem kereste fel őket, de a kassai regionális hivataluk munkatársai megpróbálják felmérni a helyzetet. „Az valójában nem sokat segít, ha a falvak egymás között "küldözgetik" a romákat - a probléma nem szűnik meg, csak áthelyeződik. És általában nehezebb is dolgozni egy migráló roma közösséggel, mint egy helyben lévővel. Ezt az eljárást a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása (ZMOS) is elítéli”– tudatta lapunkkal Ravasz Ábel, aki szerint ebben az esetben is - mint mindegyik másikban - a regionális irodájuk felméri a helyzetet, kapcsolatba lép az érintettekkel (a romákkal és a közigazgatással is – a szerk. megj.), és csak azután döntenek a következő lépésekről. „Ebben az esetben is nagyon fontos, hogy önkéntes vagy kényszerített költözésről van szó, hogy hol kötnek ki az érintettek. Minden településnek kötelessége gondoskodni a lakosairól, beleértve azt az esetet is, amikor elvesztik a tetőt a fejük felől. Az állami szerveknek is megvan a saját munkája és felelőssége, de az önkormányzatéról sem szabad megfeledkezni. Ide tartoznak a szociális szolgáltatások is, beleértve a szociális terepmunkásokat. Kassa különleges helyzetben van, hiszen szlovákiai viszonylatban hatalmas város, számos roma közösséggel. Ezért a megfigyelésük is nehezebb, mint például egy olyan településen, ahol egyetlen koncentráció van. Pontosan ezért Kassán városrészenként támogatjuk a szociális szolgáltatásokat, és több terepmunkásunk van itt, mint bármelyik másik szlovákiai településen” – zárta Ravasz Ábel.