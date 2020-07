Elindult a határforgalom monitorozása a komáromi átkelőnél is

Néhány perccel 15 óra előtt érkezett az Erzsébet híd szlovákiai hídfőjéhez két rendőrautó, és azonnal megkezdték a határforgalom monitorozását mind a belépő, mint a kilépő oldalon. Jelenleg az ellenőrzés szúrópróbaszerűen zajlik, s a jelek szerint gyakrabban állítják meg a külföldi rendszámú gépkocsikat, mint a szlovákiai sofőröket – ami azonban nem jelenti azt, hogy valamiféle kivételt képeznének a hazai autók. A rendőrök a kilépő oldalon az utazók úticélja felől érdeklődnek, míg a másik irányban arra kérdeznek rá, hogy honnan érkeztek az országba. Az adatokat papírra is feljegyzik maguknak. A délutáni csúcsforgalom már érezteti a hatását, s egy-egy félperces ellenőrzés hatására is tucatnyi gépkocsi torlódhat fel mindkét irányba, de dugókra úgy tűnik, nem kell számítani. A gépkocsi- és motorforgalom mellett gyakorlatilag alig ellenőrzik a gyalogosokat és a kerékpárosokat, de van, hogy velük is váltanak pár szót. Néhány sofőr láthatóan meglepődik a monitoringon, de a rendőrök igyekeznek hatékonyak lenni – ha pedig valakivel gond akad, azt félreállítják, noha az Erzsébet hídnál nincs most sok hely a két körforgalom éppen zajló kiépítése miatt.

Mint ismeretes, a belügyminisztérium tájékoztatása szerint péntek 15 órától 24 órán keresztül zajlik a határforgalom monitorozása az egész ország területén. A rendőrség a Közegészségügyi Hivatal által meghatározott óvintézkedések betartását figyeli meg. Többek között tájékoztatják a kötelességeikről a Szlovákiába belépő utazókat, de emellett a személy- és gépkocsiforgalomat is megfigyelik. Az akciót a központi válságstáb döntése alapján hajtja végre a rendőrség.

Galéria