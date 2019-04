Drágult a BAjk, a pozsonyi kölcsönbicikli

Tavaly ősszel indult el a Slovnaft BAjk kerékpárkölcsönző rendszer a fővárosban. Március végéig egy euróért lehetett kikölcsönözni a sárga bicikliket. Áprilistól azonban változott a rendszer, és az egységes ár helyett többféle csomag közül választhatnak azok, akik biciklivel járnák be a fővárost. „Igyekeztünk azon felhasználók kedvében járni, akik rendszeresen közlekednek a kölcsönbiciklikkel. Az éves bérlet vásárlásával fél órán át korlátlanul használhatók a biciklik“ – nyilatkozta lapunknak Anton Molnár a rendszert üzemeltető Slovnaft szóvivője. Az éves bérlet 29,40, a diákjegy 19,20 euróba kerül. Kilenc euróért havi bérlet is vásárolható, a 36 percet meghaladó kerékpározásnál minden további 6 percért 12 centet vonnak le a felhasználó számlájáról. A napijegy 6 euróba kerül. Molnár felhívta a figyelmet arra, hogy a napijegy elsősorban a turistáknak szól. „Ez az egyik legmegfelelőbb mód Pozsony megismerésére, de nem ez a legolcsóbb jegy arra, hogy valaki eljusson A pontból B pontba“ – folytatta a szóvivő. A tömegközlekedési eszközökre szóló egynapos bérlet egyébként 3,50 euró. A vandálok is gondokat okoztak az üzemeltetőnek. Molnártól megtudtuk, hogy a tesztüzem során voltak, akik nem értékelték a szolgáltatást.

A szóvivőtől megtudtuk, hogy a téli időszakban – a biciklizők visszajelzései alapján - fejlesztették a felhasználókkal való kommunikációt, megbízhatóbbak lettek a kerékpárok és a lakatok is, az üléseket pedig kényelmesebbre cserélték. A következő hetekben feltöltenék a dokkoló állomásokat, 400 kerékpár áll majd a felhasználók rendelkezésére. Nyárra további biciklikkel töltik fel a rendszert, és négy városrészben új állomásokat építenek.