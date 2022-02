Drágább lesz az ógyallai multifunkciós jégpálya

Az ógyallai képviselő-testület ülésén két napirendi pont is érintette a bagotai városrészben megépítendő fedett, multifunkciós jég-, ill. sportpálya ügyét. Szó volt az épület finanszírozásáról, valamint a szomszédos épület és terület felújításáról, ahol öltözőt, pihenőhelyet, illetve büfét hoznak létre. Utóbbi magába foglalja a nyílászárók cseréjét, az áramhálózat és a fűtésrendszer átalakítását. Döntöttek a befektetési hitel felvételének részleteiről.

Magdaléna Zahoranová, a Városi Hivatal Regionális Fejlesztési Osztályának vezetője a vonatkozó anyag előterjesztése során elmondta, a közbeszerzés során négy cég pályázott, végül hárman gyakorlatilag visszaléptek. A negyedik vállalat hivatalosan múlt év decemberében nyerte el a megbízást, a város már a szerződést is aláírta vele. Eredetileg 416 ezer eurós öszköltséggel számoltak, a cég januárban jelezte, hogy a végösszeg emelésére lesz szükség, mivel a közbeszerzés során tett ajánlatokhoz képest jelentősen emelkedtek az építőanyagok árai. Emiatt 467 ezer euróba fog kerülni a fejlesztés. A város társfinanszírozás céljából – beleértve az előre nem látható költségeket – 400 ezer eurós befektetési hitelt vesz fel, amelyet 15 évig fognak törleszteni. Az ülésen részt vevő képviselőknek nem volt különösebb ellenvetésük a drágább beruházás miatt, mindnyájan hangsúlyozták a fejlesztésben rejlő különféle lehetőségeket.

Štefan Pupák képviselő kiemelte, a jégpálya közösségalkotó helyszín lesz, amelyre az ógyallaiak különösen rá vannak szorulva a Covidhoz köthető korlátozások miatt. Peter Závodský polgármester elmondta, kapcsolatban vannak a szlovák jégkorongszövetséggel, a segítségükkel szerzik be a jégpálya üzemeltetéséhez szükséges technológiát. Különböző „körök” létrehozását tervezik, együttműködnek majd a helyi iskolákkal is. Štefan Tomaščin képviselő hangsúlyozta, hogy a teljesen új sportkomplexumnak köszönhetően ősztől tavaszig az egész környékről Ógyallára csalogathatják az embereket: „Ezt maximálisan ki kell használni, nem pedig valakinek bérbe adni. A városnak végre lehetne bevételi forrása.” A fedett jégpálya a bagotai városrészben található korábbi jégfelület helyén jön létre, amely már használhatatlanná vált. A sportpálya multifunkciós lesz, amely azt jelenti, hogy nyáron is többféle sporttevékenységre használhatják majd a helyiek.