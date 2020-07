Doležal: nincs előkészítve a Nyitra és Komárom közti elsőrendű út

A miniszter látogatása zártkörű tárgyalással kezdődött a komáromi városházán, ahol többek között jelen voltak a járásbeli városok képviselői, valamint Milan Belica, Nyitra megye elnöke is. A miniszter később úgy nyilatkozott, több közlekedésügyi témát szerettek volna megvitatni, de a közúti infrastruktúra ezek közül annyira kiemelkedett, hogy másra alig jutott idejük.

Andrej Doležal a komáromi erődben találkozott a járás településeinek polgármestereivel és a komáromi városi képviselő-testület tagjaival is, akik több problémát is megemlítettek neki, mint amilyen például a Duna menti kerékpárút hiányosságai vagy az ún. izsai kereszteződés veszélyessége. Mind a tárcavezető, mind Jaroslav Kmeť államtitkár többször is hangsúlyozták, hogy a régiókkal közösen, azok javaslatait meghallgatva szeretnék működtetni a szlovákiai közlekedésügyet, egyúttal nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni e téren a Magyarországgal való együttműködésre is.

Doležal a Nyitra és Komárom közti útszakasszal kapcsolatban arról számolt be, hogy a komáromi elkerülőút kivételével semmilyen téren nincs előkészítve a korridor fejlesztésére vonatkozó projektek, beleértve az R8-as gyorsforgalmi út Komárom irányába való meghosszabbításának ötletét is. A konkrétumok szintjén a már meglevő elsőrendű főút modernizációjában kívánnak előrelépni, amelybe beletartoznak majd az elkerülőutak kiépítése is. A komáromi körgyűrű kapcsán elmondta, folytatni fogják az építésügyi eljárást, s ha minden jól megy, 2024 vagy 2025 környékén megkezdődhet a kivitelezés. „Én ezt a szakaszt biztosan nem fogom megépíteni, legalábbis nem ez a kormány, de az utódaimnak szeretnék minél több előkészített szakaszt átadni úgy, hogy aztán ők tudjanak építkezni, ha meglesznek hozzá a forrásaik“ – mondta.

Szó volt a komáromi kikötő forgalmának növeléséről is, amely a jelenlegi kapacitásához képest csak 10 %-os hajóforgalmat bonyolít le egy év során. Ezzel kapcsolatban a tárcavezető elmondta, még az idén el fogják készíteni az erre vonatkozó fejlesztési tervet.

Andrej Doležal elmondta azt is, konkrét lépéseket fog tenni annak érdekében, hogy az egyes közlekedésfejlesztési projektek megvalósítása kormányváltás után is folytatódjon. A tárcavezető arra is emlékeztett, hogy az uniós operatív programok ezentúl inkább a „zöld reformokra“, zömmel a tudomány, a kutatás és a környezetpolitikára helyezi a hangsúlyt – azonban arra kérik majd az Európai Bizottságot, hogy 1 és 3 milliárd euró között lehessen fordítani pénzeket a szlovákia közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, ugyanis európai szinten az még mindig elmaradottnak számít.

Keszegh Béla (független), Komárom polgármestere elmondta, korábban úgy érezték, hogy a minisztérium nem volt mindig aktív és konstruktív, valamint örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a tárcavezető nem a parlamenti választás előtt, hanem az után érkezett Komáromba.