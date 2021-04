Digitalizálják és széles körben népszerűsítik Jedlik hagyatékát

Az érsekújvári járásbeli Szímőn született Jedlik Ányos fizikus, kutató, tanár, bencés rendi szerzetes, a jeles feltaláló személyéhez fűződik a többek között az első villanymotor megalkotása, az öngerjesztés elve, a dinamóelv első leírása.

Jedliknek mellszobra van Szímőn, és a község egyik kis terét szódásszifon szökőkút díszíti. A tudományos szimpóziumot a róla elnevezett Jedlik-házban tartják. Itt rendezték be az emlékszobát, ahol a jeles fizikus találmányainak a makettjein kívül számos régi és új kiadvány található. Bób János, Szímő polgármestere és a Jedlik Ányos Társaság elnöke elmondta, három millió forint támogatást kaptak a Bethlen Gábor Alaptól arra, hogy Jedlik Ányos szellemi hagyatékát korszerű formában népszerűsíthessék. „A koronavírus-helyzet előtt a községünket egyéni turisták és számos turistacsoport látogatta meg. Szükségesnek tartjuk a Jedlik Ányos emlékszoba korszerűsítését, az itt található dokumentumok digitalizálását, hogy elektronikus formában is elérhető legyen az emlékszobában és egyúttal a világhálón is. A digitális feldolgozást két szakember végezte, és egy szakértő ezt követően is rendszeresen frissíti a honlapot” – tájékoztatott Bób János.

A támogatásból vetítőgépet, vetítővásznat vásároltak, valamint televíziót, amelyen folyamatosan nézhető a digitalizált anyag. Jutott pénz táblagépre és routerre. Ahhoz, hogy egyes anyagokkal külön, ráérősen is megismerkedjenek az érdeklődők, megfelelő internet csatlakozásról gondoskodtak. Új, tetszetősebb vitrinben helyezhették el az emléktárgyakat. „Az utóbbi években egyre nagyobb az érdeklődés az emlékszoba iránt. Szeretnénk, ha a diákoknak izgalmas, minden részletre kiterjedő természettudományi órákat, előadásokat tartanának itt. Szükségesnek tartottuk egy harminckét oldalas tájékoztató füzet megszerkesztését, melyet több mint nyolcszáz példányban nyomtattunk ki. Ebben a látogatókat a helyi látványosságokról, történelmi nevezetességekről is tájékoztatjuk” – mondta Bób János. Újdonságnak számítanak az ajándéktárgyak, a kétszáz darab mini szódásüveg, hogy a községbe látogatóknak legyen emlékük a szikvizgyártás feltalálójáról.

A felújított emlékszobát a tervezettnél egy évvel később, várhatóan csak az idei Fröccsnapokon mutatják be a közönségnek. A rendezvényen Jedlik vetélkedőt tartanak a helyi cserkészekkel. Bizonyára idén nyár végén is elkészül Jedlik tiszteletére az óriásfröccs. Rendszerint annyi liter édes nedűt kevernek be, ahány éve született a község jeles feltalálója. Utoljára 2019-ben 219 literes volt az ország legnagyobb fröccse, melyet csak Szímőn kóstolhatnak meg a látogatók.