Bőgőtemetés, avagy a sírva nevetés ünnepe (FOTÓK)

„Egy hagyomány addig fog élni, amíg csinálják. Hogy ez most egy felújított hagyomány, vagy még élő, az majdnem mindegy. Tejfalun például a Dőrejárás most volt 147-edszer, gyakorlatilag megszakítás nélkül. Ezt sok helyen átvették, de csak 5-10 éve gyakorolják. Bacsfán, Tárnokon, Gombán, Csallóközcsütörtökben is nagyon régen csinálják már, de ezek is valamikor még húshagyó kedden voltak”