Biztonság és fejetlenség

Kassa | A koronavírus miatti korlátozások a kassai repülőtérre érkező utasokat is érintik. Az utasoknak a leszállás előtt egy nyomtatványt kell kitölteniük, így fertőzés esetén könnyebben nyomon követhetik a fertőzés útját. Néhány utas szerint felesleges az óvintézkedés, mert a nyomtatványt nem gyűjtötték össze.

A kassai nemzetközi repülőtér lassan visszatér a régi kerékvágásba, a Covid-19 terjedését gátoló és lassító óvintézkedések fokozatos enyhítésének köszönhetően egyre több légitársaság indítja újra járatait a világ számos pontjára. A koronavírus miatt azonban a légi közlekedésben is érezhető változások történtek, a járatokat működtető vállalatok és a repülőterek vezetése sokkal nagyobb figyelmet szentel a biztonsági és a higiéniai előírások betartására. Az összes légitársaság számára egy általános rendelet van érvényben, mely szerint a fedélzeten való tartózkodás teljes időtartama alatt kötelező a szájmaszk viselése. Ugyanez az óvintézkedés érvényes a kassai repülőtér épületében és területén való tartózkodásra is.

Több óvintézkedés van

A repülőtérre érkező utasok test- hőmérsékletét a beltérben elhelyezett termokamerák automatikusan lemérik, a külföldről hazarepülő utasoknak és a charterjáratok utasainak pedig egy előre kitöltött nyomtatványt is le kell adniuk. Aki nyomtatvány nélkül száll fel a gépre, az az utaskísérőktől kap egyet, a fedélzeten pedig ki kell töltenie. Leszállás előtt minden utastól elkérik a kitöltött űrlapot, és az archívumba helyezik. Mint kiderült, a nyomtatványokra akkor lenne szükség, ha kiderülne, hogy a fedélzeten fertőzött utas utazott. Segítségével könnyebben azonosíthatják az utasokat. Az említett óvintézkedések már érvényben vannak, néhány utas elbeszélése alapján azonban több intézkedést nem tudnak zökkenőmentesen átültetni és betartani. Ilyen például a kitöltött nyomtatványok begyűjtése. Németh Angelika és családja néhány napja érkezett meg a kassai repülőtérre.

Nyomtatvánnyal a kézben

A gép landolása előtt őket is felszólította a fedélzeten tartózkodó személyzet az űrlap átadására, de végül senki sem vette el tőlük a nyomtatványt. „Az űrlap kitöltésére már a repülőjegyek megvásárlásakor felhívta a rendszer a figyelmemet, kitöltött nyomtatvánnyal kell a repülőtérre érkezni és felszállni a gépre. Mi így tettünk, mindent alaposan kitöltöttünk. Az utazás során észrevettük, hogy a repülőgépen tartózkodó utasok felének nem volt ilyen nyomtatványa, ezért nekik az utaskísérők adtak egyet, hogy töltsék ki. Szerintem hiba volt, hogy a nyomtatványokat a nagyjából két és fél órás repülőút utolsó negyedórájában osztották szét, így az utasoknak nem volt idejük kitölteni. Miután a gép landolt, nem akartak kiengedni senkit sem, mivelhogy voltak olyan utasok, akik üres nyomtatvánnyal akartak kiszállni a gépből. Mivel a repülőgépnek a lehető legrövidebb időn belül vissza kellett fordulnia London felé, az utaskísérők mindenkit leengedtek a gépről azzal a megjegyzéssel, hogy a repülőtér termináljában valaki átveszi tőlünk a nyomtatványokat. Erre nem került sor, holott mindenki igyekezett kitölteni a nyomtatványt. Valaki a földön ülve, valaki a falnak támaszkodva igyekezett pótolni a mulasztását. Végül senki sem gyűjtötte össze a kérdőívet, és amikor a vámhivatal dolgozóinak akartam odaadni, ők azt mondták, hogy nekik ehhez semmi közük. Mire jó ez a hajcihő, ha végül úgyis értelmét veszti?ˮ – számolt be lapunknak felháborodva a kétgyermekes családanya. Az utas kérdéseit a Ryanair európai sajtóosztályának és a kassai repülőtér vezetésének is tolmácsoltuk. A fapados légitársaság másfél hét leforgása alatt sem válaszolt a kérdéseinkre. Karolína Linhartová, a kassai repülőtér szóvivője pedig azt mondta, hogy az űrlapok kitöltése és összeszedése nem a repülőtér, hanem a repülőgépen jelen levő személyzet dolga. „Ez az ő felelősségük, még a repülőgép leszállása előtt kötelesek végrehajtani. A kitöltött nyomtatványokat leszállás után a kassai repülőtér alkalmazottjának kell átadni. Mivel a szóban forgó repülőgép a schengeni zónán kívülről érkezett, a rendszer segítségével szükség esetén hozzáférhet az utasok személyes adataihozˮ – zárta a kassai repülőtér szóvivője.