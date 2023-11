Beszélni nehéz? – Kazinczy Napok Kassán ötvenötödször

Fogyóban a magyar fiatalság

Duncsák Mária lapunknak azt is elmondta, hogy manapság nagyon nehéz megszólítani a fiatalokat, akik véleménye szerint nem járnak már úgy össze, mint annak idején, lehet, hogy nincs is idejük, de az sem kizárt, hogy talán nem érdekli őket a tudományos nyelvészet. „Ezért is gondoltuk, hogy a fiataloknak is szervezünk egy műsort, amelyen a tanáraikkal együtt részt vehetnek. Bemutatkozott a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola néhány diákja, aztán Gabona László, a kassai Kikelet Ifjúsági Szervezet elnöke hozott egy prezentációt a szervezet munkásságáról, majd egy olyan érdekességre is sor került, amire korábban még nem volt példa. Összeállítottunk előzetesen egy kérdőívet Beszélni nehéz címmel, amelyet százhatvanhat diák töltött ki. Ezt nem az iskolákra, hanem a 14-től a 19-ig terjedő korcsoportokra vetítettük. Az iskolával kapcsolatos, illetve az otthoni beszéd lehetőségével kapcsolatos kérdéseket tettük fel, de voltak benne olyan kérdések is, amit egy kicsit rázósnak gondoltunk, de mégis betettük őket. Szó esett az alkohol- és drogfogyasztásról, hogy kivel tudnak ilyenekről beszélni, illetve a trágár szavak használatáról, és arról is, hogy mennyire gyakran használják őket. Nagyon tanulság kiszűrődött számunkra, de azt hiszem, hogy ezeket a felvetéseket a szülőknek, nagyszülőknek is befogjuk majd mutatni” – tette hozzá Duncsák Mária.