Bemutatták az emberi portrékat rajzoló robotot Kassán

Kassa | Az autonóm módon működő robotok létezésében évekkel ezelőtt még nem sokan hittek, abban pedig pláne nem, hogy emberi segítség nélkül képesek lesznek műalkotásokat létrehozni. A francia Patrick Tresset most Kassán mutatta be robotját, mely a mesterséges intelligencia és a számítógépes látás segítségével elbűvölő emberi portrékat képes rajzolni.

Patrick Tresset kilenc éve ötvözi a hagyományos robotdizájn alkotóelemeit, vagyis a számítógépes látást, a kognitív számítástechnikát és a mesterséges intelligenciát az emberi tulajdonságokkal. Többek között az foglalkoztatja, hogyan hat az emberekre a művészet. Egy hosszan tartó kérdőíves kutatás után rájött, hogyan viszonyulnak az emberek a művészethez, majd az adatok alapján megalkotott egy automatikus rendszert, mely egy művész viselkedéséhez hasonlóan mutatja be az általa szemlélt világot.

Emberi vonások

„A robot működésében elsősorban az emberi viselkedésre vonatkozó kutatásokra fektettem a hangsúlyt. Valójában úgy és olyan műveletek alapján készíti a rajzokat, mint ahogyan anno én készítettem a festményeimet. A robot egy számítógépes, általam programozott rendszer alapján működik, igazából úgy dolgozik, mint egy ember. Észleli a környezetet és azt, amit a papírra lerajzol. Valójában azután kezdtem neki ennek a fejlesztésnek, miután elveszítettem a műalkotás utáni szenvedélyemet. A robotok valamilyen szinten egy »művészeti protézist« reprezentálnak, melyek ezt a fajta veszteségemet próbálják pótolniˮ– nyilatkozta lapunknak a francia művész. Mint hozzátette, az egész projektben számára az emberek reakciója a legfontosabb és legérdekesebb tényező. „Az volt a célom, hogy egy olyan robotot fejlesszek ki, melynek rajzai ugyanolyan hatással vannak a nézőkre, mint egy élő festő munkái. Éppen ezért számomra az a legérdekesebb, ahogy az emberek körbeállják a robotot, követik a munkáját és az, hogy milyen kérdéseket kelt bennük az elkészült rajzˮ – magyarázta az Új Szónak Patrick Tresset.

Több robot egy portrét

A művész elmondása szerint a rajzoló robotok valóban nagy hatással vannak az emberekre. A kassai kiállításon csak egy robot rajzolja a portrékat, de jelenleg is futnak olyan kiállításai a világ más pontjaiban, ahol egyszerre akár öt vagy annál is több robot dolgozik egy képen. „Ezeket a robotokat egyébként nemcsak a művészetben, hanem teljesen más területeken is képesek vagyunk alkalmazni. Jelenleg az egyik ausztráliai egyetemmel dolgozunk egy olyan projekten, melyben ezekkel a robotokkal segítünk rajzolni a mozgáskorlátozott vagy egyéb testi rendellenességgel született gyerekeknekˮ – mondta a művész.

November végéig látható

Tresset rajzoló robotját a kassai Tabačka kiállítótermében november 20-ig bárki megcsodálhatja, nagyjából húsz perc leforgása alatt pedig egy különleges portrét is készíttethetnek magukról a robottal.