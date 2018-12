Az Ilosvai a Páva középdöntőjében

Kupec Mihály, az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes vezetője elmondta, a november 30-i, negyedik elődöntőben nagyon jól szerepeltek. „Mivel az első koreográfiát mi választottuk, és az egy évvel ezelőtti fordulónak köszönhetően már ismertük a kritériumokat, megpróbáltuk minél színesebbé, változatosabbá tenni az előadásunkat. Igyekeztünk a zsűrit is megfogni. Leírhatatlan érzés volt, amikor Novák Péter műsorvezető kimondta, hogy mi kaptuk a legtöbb közönségszavazatot. Nagyon jól esett, hálásak vagyunk” – nyilatkozta lapunknak Kupec Mihály. Miután a táncosok visszatértek Budapestről, azonnal próbálni kezdtek. Mivel a középdöntő ma lesz, az elmúlt napokat intenzív próbával töltötték. „Teljes gőzzel készülnünk az új produkcióra, hiszen a mostani koreográfia nem egy könnyű. A zsűri györgyfalvi táncokat kért tőlünk a középdöntőbe. Ez a tánc rengeteg felkészülést igényel, az újoncok és a tapasztaltabbak számára is nagy falat. 13 éve táncolok és elmondhatom, ez a tánc a legszebb, de a legnehezebbek egyike. Szinte minden nap próbáltunk, de sokan még a próbák után is az Ilosvaiházban maradtunk gyakorolni” – nyilatkozta Kupec Zsolt, az Ilosvai egyik táncosa. Tegnap 14 pár és 4 kísérő indult busszal Budapestre, mert újabb próbák és forgatás vár a csapatra. „Nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megterhelő napok várnak ránk, de az együttes vezetői szerencsére erre is felkészítettek bennünket” – zárta a fiatal táncos.

Az Ilosvai a negyvenes évek végén alakult meg, de az első hivatalos feljegyzés 1951-ből való. A csoport a színjátszómozgalom keretében indult, és csak később állapodott meg a néptáncnál. Az együttes közel félszázados munkája során nemcsak hagyományokat őrzött meg, hanem teljesítményével folyamatosan jelen volt a csehszlovákiai és az egyetemes magyar kultúrában is. Az együttes 1974-ben vette fel az Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes nevet, jelenleg megközelítőleg 70 aktív tagja van.