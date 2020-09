Az életre tanító sakktábla

„Apukám adott először sakkfigurát a kezembe, tőle tanultam a lépéseket is. Megtetszett, otthon elkezdtünk sakkozgatniˮ – meséli a roppantul egyszerű, mégis hangsúlyos kezdeteket Jakab Béla, a Selye János Gimnázium végzős diákja. Nevével már többször találkozhattak az újságolvasók, hiszen 2019-ben például a felnőtt országos bajnokságon ért el harmadik helyezést, míg 2018-ban 16 évesen ugyancsak az országos versenyen klasszikus és rapid játékidőben is bajnok lett. A 12 éve sakkozó gimnazista hamar betagozódott a Komáromi Sakk-klubba, amit akkor az azóta tragikus hirtelenséggel elhunyt Kukel Imre vezetett. A diákot ő biztatta arra, hogy versenyeken is mérettesse meg magát. Jakab Béla először csak megyei szinten kóstolt bele ebbe a világba, aztán egy év alatt annyi tudást és magabiztosságot gyűjtött össze, hogy országos versenyen is elindult.

„Akkor még nem volt sok esélyem, de valahol el kellett indulniˮ – teszi hozzá derűsen. Kukel Imre mellett a nemzetközi mesternek számító magyarországi Sipos István volt rá nagy hatással, aki egy évig edzette őt, s úgy tartja, ennek köszönhetően lett országos bajnok. Jelenleg a szintén nagymesternek számító Stohl Igor az edzője, akivel főleg a Skype segítségével tartja a rendszeres kapcsolatot. A világmezőnyből persze nagyon tetszik neki a korszakos eredményeket elérő Magnus Carlsen játéka, de senkit sem emel ki igazi példaképként a nagy nevek közül. A nemzetközi történéseket persze figyeli. A nagyobb versenyeket élőben is követi az online közvetítések segítségével.

A komáromi sakk

„Idén az első ligában harmadik lett a csapat, míg a másodikat megnyertük. Tavaly az Extraligában játszottunk, ami ugye Szlovákiában a legmagasabb szintnek számít. Ide a saját erőnkből jutottunk fel, mivel ott már nem igazán van olyan csapat, amelyik ne igazolna más országokból való játékosokat. Bennmaradni sajnos nem sikerült, de újra célunk a feljutásˮ – meséli Jakab Béla, szépen érzékeltetve azt a nehezített pályát, amelyen egy kisvárosi klubnak végig kell mennie, ha az országos élvonalba akar tartozni.

Péntekenként vannak csoportos edzéseik a klubban, az edzőjével pedig megegyezés szerint találnak heti rendszerességgel legalább egy időpontot a gyakorlásra. Ugyanakkor már van annyi tapasztalata, hogy maga is okítsa a gyerekeket, így most szeptembertől keddenként ő és a szintén selyés gimis társa, Viczencz Péter vezetik a klub kezdőknek szóló foglalkozásait keddi és szerdai napokon. Az utánpótlásra pedig különösen szükség van Kukel Imre három évvel ezelőtti halála óta.

Cél a nagymesteri cím

Jól megy neki a matematika is, amellyel szerinte kifejezetten jól össze lehet kötni a sakkot, hiszen ott is számolni kell, látni kell a variációs lehetőségeket. Úgy tervezi, Csehországban, valamilyen mérnöki szakon tanul majd tovább, de azért a sakkot sem akarja elhanyagolni. „Most FIDE-mester vagyok, szeretném elérni a nagymesteri, vagyis a legmagasabb szintet. Sakkból nehéz megélni, ahhoz nagyon magas szinten kell űzni ezt a sportot, ami nem olyan, mint például a foci. A sakkban nincsenek nagy pénzek, inkább hobbiszinten szeretném csinálniˮ – mondja, aztán szól arról is, hogy milyen stratégiákat szeret leginkább: „Szeretem a pozíciós játékokat, de nem kedvelem annyira a nagyon éles taktikai állásokat, ám azokban sem szoktam elveszni.ˮ

S hogy mi a személyes „sakkfilozófiájaˮ? Nem kertel, s egyszerűen, a lényeget kiemelve válaszol: „Szeretem, mert leköt és sok mindenre megtanít az életben. Például arra, hogy legyél türelmes, lásd át a dolgokat, számolj előreˮ – aztán megemlíti azt is, hogy ez tulajdonképpen egy harci játék, ahol a sakkozónak hadvezérként kell megszervezni a csapatát.