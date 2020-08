Autóbusszal 44 perc alatt Dunaszerdahelyről Pozsonyba

Naponta 4.30-tól 18.30-ig járnak majd az SAD expressz autóbuszai Pozsonyba, visszafelé pedig 7.00 és 20.00 között. Csúcsidőben óránként, a csúcsidőn kívül kétóránként indítanak autóbuszokat, a dunaszerdahelyi autóbusz-állomásról a pozsonyi Bajkál úti megállóba. A társaság azt ígéri, hogy akár 44 perc alatt feljuthatnak az utasok a fővárosba, de a menetidő a forgalomtól is függ.

„Az újdonsággal szeretnénk kedvezni az utazóközösségnek, akik jelenleg személyautóval ingáznak. A új 11 járattal megszólíthatjuk azokat, akik most egyedül utaznak, ehelyett viszont légkondicionált, modern autóbuszokkal rövid időn belül célba érhetnek” - nyilatkozta lapunknak Michal Humeník, az SAD igazgatója.

Dunaszerdahelyen az 1-es megállóból indulnak az autóbuszok, Pozsonyban Vereknyén, a Prievozská utcában lehet leszállni, a Bajkalská utcai közlekedési csomópontban lesz a végállomás, nem a Nivy autóbusz-állomáson és köztes megállók sincsenek, csak Dunaszerdahelyen és Pozsonyban állnak meg az új járatok. A Bajkalská utcában átszállhatnak az utasok a városi tömegközlekedés járataira. Az expressz járatok menetrendje igazodik a többi autóbuszhoz, amelyek a környező falvakból szállítják Dunaszerdahelyre az utasokat. Michal Humeník elmondta, csipkártyával 2,33 euróba kerül a menetjegy, és az új járatokon is érvényesek a kedvezmények.

„Sajnos a végállomás messze van a munkahelyemtől, többször át kellene szállnom, és ez végeredményben nem csökkentené a menetidőt, pedig örülnék annak, ha tömegközlekedéssel is minél hamarabb hazaérnék a Pozsonyból” - mondja Balázs, aki naponta a RegioJet vonataival utazik a fővárosba, és sokat bosszankodik a gyakori késések miatt.

Az igazgató megjegyezte, hogy továbbra sem tudni, milyen vállalat váltja majd a RegioJetet a Pozsony-Dunaszerdahely-Komárom vonalon, így az SAD egy biztos pont lehet az ingázóknak. A menetidő is az autóbusz-társaságnak kedvez, jelenleg vonattal és autóbusszal is legalább egy órát kell utazni a pozsonyi végállomásokra. A vonatokon csúcsidőben kellemetlen a tömegnyomor, az SAD-nak azonban erre is van megoldása.

„Ha az utasok nem férnek fel az 50 személyes autóbuszra, akkor készek vagyunk egy másik járatot is elindítani. Célunk a biztonságos, kényelmes, gyors és környezetbarát közlekedés” - szögezte le Michal Humeník.

Az új járatok kiegészítik a már meglévő autóbuszpárokat, így azt ígérik, hogy a fejlesztés miatt nem ritkítják a faluk között járó autóbuszokat. A közeljövőben tovább csökkenhet az utazás ideje. Humeník szerint ha elkészül a D4R7 Kötélszer-Prievozská közötti szakasza, akkor 35 perc alatt a fővárosba érhetnek az SAD expressz autóbuszai.