Átadták a minden gútai által használható új multifunkciós sportpályát (GALÉRIA)

Több mint 3200 négyzetméteren összesen öt sportpálya jött létre, amelyet kilenc különféle sportágra alakítottak ki. A különféle labdajátékok mellett egyes atlétikai műfajok is művelhetőek a Corvin Mátyás Alapiskola épületei mögötti téren. A multifunkcionális pálya összértéke 442 789 euró volt. A Sporttámogatási Alap által folyósított, vissza nem térítendő támogatás 83 385 eurót tett ki, míg 159 404 eurót a város saját forrásból finanszírozott.

Halász Béla polgármester az eseményen emékeztetett, múlt év szeptemberében adták át az építkezési területet, amellyel párhuzamosan őszi sportnatpot tartottak a városban, s most ismét egy hasonló eseménnyel ünneplik a már elkészült pálya átadását. Hangsúlyozta, számos más gútai sportlétesítményt fejlesztésre szorul még, a fő céljuk pedig az, hogy belátható időn belül egy új sportcsarnok épüljön a városban. A jelenlevőket röviden üdvözölte még Ján Záhončík, a Sporttámogatási Alap igazgatósági tagja is.

Noha a sportpálya a Corvin Mátyás Alapiskola udvarában van, nemcsak a gútai iskolák diákjai, ill. a sportklubok tagjai használhatják majd a felületet, hanem a város minden lakosa is. Egyébként már 2022-ben is ez volt az önkormányzat eredeti szándéka. Érdeklődésünkre Kárpáty Ernő alpolgármester elmondta, már készítik a pontos nyitvatartási rendet, ill. rögzítik azt is, hogy melyik városi cég fogja üzemeltetni a pályát. Napokon belül rendezik még a környező zöldfelületeket is.