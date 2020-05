Alkalmazkodnak a válság diktálta ütemhez Komáromban

Ahogyan más önkormányzatok, úgy a komáromi esetében is számos téren újra kell tervezni az idei évet, vagyis „újra kellett gombolni a kabátot”.

A díjak kérdése

Már csaknem 30 éves múltra tekint vissza Komáromban a Polgármesteri és a Pro Urbe-díjak, valamint a díszpolgári titulusok kiosztása. A járvány okozta káosz, s az átadás alkalmának számító Komáromi Napok elmaradásával úgy tűnt, a 2020-as év megszakítja ezt a sorozatot. A Polgármesteri díj nem odaítélése végleges, erről Keszegh Béla döntött. Az ülésen azonban fordulat következett be a másik két elismerés esetében. Less Károly képviselő hangsúlyozta a hagyomány szerepét, ami szerint fontosabb, mint a jelenlegi járványhelyzet. Andruskó Imre képviselő elmondta, ő nem lát akadályt a díjak kiosztása kapcsán, hiszen volt már példa arra, hogy erre nem a Komáromi Napok alkalmával került sor. A beérkezett jelölésekről ezt követően szavaztak a testület tagjai. Ennek alapján idén Kustyán Ilona korábbi gimnáziumi tanár és Kollár Zoltán magánvállalkozó lettek Komárom Pro Urbe-díjasai. A díszpolgári címet Erdélyi Géza nyugalmazott református püspöknek ítélték oda. Hogy azonban mikor és milyen körülmények között osztják ki magukat a kitüntetéseket, arról még nem született döntés.

Bonyolult pénzügyek

Az ülésen terítékre került 2019 gazdasági kiértékelése is. Ahogyan ez többször elhangzott, a záráskor ugyan 800 ezer eurós plusz keletkezett, így reménytelibbnek tűnt a 2020-as esztendő – ezt azonban teljesen keresztbehúzta a vírusjárvány, amelynek köszönhetően gyakorlatilag kármentést kell végeznie az önkormányzatnak. E téren az egyik legfontosabb feladat a városi költségvetés egyensúlyának megtartása, azonban jelen körülmények között nehéz bármit is tervezni, ugyanis – ahogyan ez több szempontból többen is megfogalmazták az ülésen – nem tudható, hogy meddig húzódik még el a válság, s hogy az hogyan befolyásolja a részadókat. Komáromban a személyi jövedelemadók különféle várható csökkenései szerint jelenleg legalább mintegy 881 ezer, legfeljebb 3 millió 539 ezer eurós kieséssel számolnak. „Egyértelmű cél volt, hogy szeretnénk megmenteni azok a családokat, amelyekről gondoskodunk” – emelte ki az egyik prioritást Keszegh Béla polgármester, vagyis a városi alkalmazottak fizetését szeretnék biztosítani. A költségvetés revitalizációja kapcsán végül számos lépést hagyott jóvá a testület. Így például a sport és kultúra támogatására folyósított, de még nem felhasznált összegeket vissza kell utalni a városnak, ezzel együtt jelentősen csökkentették a sport- és kultúratámogatások mértékét is. Egyes ingatlanok bérleti díjából 3 hónapra 33 %-os engedményt kapnak azok a vállalkozók, akik jelentős bevételkiesést szenvedtek el. Leállítottak több befektetést, valamint a járdák és a sportlétestmények felújítását, valamint több módosítást is eszközöltek a város költségvetésében.

Szeméttelep elnapolva

Az ülés legsúlyosabb napirendi pontjának számított volna az izsai hulladéklerakó telep körüli dilemmák megvitatása, amely ügy a következő két évtizedben jelentősen, több millió euróval terheli majd le Komárom költségvetését, érintve ezzel minden helyi lakos életét és pénztárcáját is. Ennek lényege, hogy az egyik lehetőség szerint a város hitelből megvásárolná az izsai szeméttelepet. Második opcióként el kell fogadni a lerakati díj komoly növekedését. Végül a harmadik út az érintett céggel kötött szerződés felmondását jelenti, amely lehetőség esetén valamelyik messzebb található lerakatba kéne szállítani a komáromi hulladékot.

Az ügyet végül elhalasztották a következő ülésre, ugyanis az érintett cég, a telepet üzemeltető Reko Recycling kft. képviselői nem tudtak eljönni a tanácskozásra. A polgármester szerint még az is elképzelhető, hogy egy rendkívüli testületi ülésen csak ezzel a témával fognak foglalkozni. Az ülésen több képviselő is panaszkodott arra, hogy a napirendi pont anyaga a gyűlést megelőzően nem megfelelő módon változott meg. A városi közvéleményben a lehetséges megvásárlással kapcsolatban különböző vélemények merültek fel, van, aki kifogásolja a több tulajdonosváltáson átesett szeméttelep biztonságosságát, de felmerültek kétségek azzal kapcsolatban is, hogy vajon mennyire lenne jó gazdája a város a számos kérdőjellel övezett lerakatnak. Keszegh Béla elmondása szerint nyílt és korrekt vitát szeretne az ügyről, s minden bizonnyal több elemzés, illetve főellenőri vélemény is fog születni az ügyben.