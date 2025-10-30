Régió

Aki temetőlátogatásra készül, időben induljon el – figyelmeztet a rendőrség

Ha autóval indulunk el a temetőbe, vegyük figyelembe az őszi időjárást, a rosszabb látási viszonyokat, a sok gyalogost, és a nagy forgalmat és parkolók környékén - emlékeztet a pozsonyi rendőrség, és azt tanácsolta a weboldalán, hogy a Mindenszentek idején mindig időben induljunk útnak.

„Ezzel elkerülhetjük az esetleges torlódásokat, és könnyebben találhatunk parkolóhelyet” – fogalmazott a rendőrség, és hangsúlyozta, óvatosan és körültekintően kell vezetni a temetők környékén, ahol ilyenkor nagyon sok a gyalogos. „Aki csak teheti, a városban válassza inkább a tömegközlekedést” – tanácsolta a rendőrség, és kéri a közlekedőket, tartsák be a rendőrség utasításait és a közlekedési szabályokat.

