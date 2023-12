Adventi koszorúk a környező falvakban

Nagyudvarnok

Nagyudvarnokban a községháza előtti téren készítették el az adventi koszorút, amin a négy gyertyát egy-egy égősorból formázták. A karácsonyfadíszek és a szalagok, masnik mellett virágokat is elhelyeztek rajta. A koszorút az első gyertyagyújtás előtt megáldották, utána kapcsolták fel rajta az első gyertya formájú világítást.

Királyfiakarcsa

Királyfiakarcsán is meggyújtották vasárnap délután a község adventi koszorújának első gyertyáját, és emellett az adventi ablaknaptár kezdeményezébe is bekapcsolódtak. December 1. és 24. között náluk is minden este felgyullad majd egy-egy új kivilágított ablak fénye Királyfiakarcsa és Etrekarcsa falurészeken. A kezdeményezéshez Királyfiakarcsa és Etrekarcsa községekből bárki csatlakozhatott, annyit kellett csak vállalnia, hogy a rá jutó napon házának egy utcáról jól látható ablakát kivilágítja és ünnepi díszbe öltözteti.

Apácaszakállas

Az Ekecshez tartozó Apácaszakállas településrészen karácsonyi vásárral egybekötött gyertyagyújtásra került sor az apácaszakállasi kultúrházban és annak udvarán. A gazdag kínálat mellett egy külföldi ötlet alapján a helyi kézimunka kör egy különleges meglepetéssel várta az érkezőket, mégpedig egy saját kézzel horgolt karácsonyfával. A fát itt először, az adventi gyertyagyújtás ünnepségen mutatták be a közönségnek, ami nagy sikert aratott. A karácsonyi vásár teljes bevételét az apácaszakállasi óvodának adományozták.

Lúcs

Lúcs is csatlakozott a pár éve Solymáron indult kezdeményezéshez, a adventi ablakkalendáriumhoz. Kérték a családokat, hogy a számmal ellátott, díszített ablakokat legalább este 10 óráig világítsák ki. A tervük az, hogy minden este felteszik közösségi oldalukra, hogy a másnapi ablakot hol keressék, Kislúcs községrészben például. További elképzelésük, hogy Szilveszter reggelén elköltsék az év utolsó reggelijét és megosszák egymással a kezdeményezéssel kapcsolatos gondolataikat. Érdemes lesz Lúcson is a kivilágított ablakok után kutatni, ugyanis a tegnapi napon például nem csak a díszes ablak várta az arra járókat, hanem egy gondosan megterített asztal is tele bögrékkel. Teát, vagy forralt bort kérhettek a szerencsések.