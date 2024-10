A Pozsonyi Egyetemi Kórház felszólította az embereket, ne higgyék el Kotlár állításait

„A Pozsonyi Egyetemi Kórház (UNB) képviselői elhatárolódnak Peter Kotlár kormánybiztos és parlamenti képviselő kijelentéseitől, és teljes mértékben a tudósok, a szakértők és az orvosok oldalán állnak, akik a tudományos tények alapján dolgoznak és emberéleteket mentenek. Ezért kollégáinkkal közösen felszólítjuk a társadalmat, ne higgyen az ilyen maradi szavaknak, amelyek elszigeteltségbe taszíthatják az országot, és elvágják az orvostudomány fejlődésétől” – jelentette ki Alexander Mayer, a kórház igazgatója.

Hozzátette, nagyra tartja az olyan szakértők bátorságát, mint Peter Sabaka, aki az őt ért személyes támadások ellenére is harcol az álhírek és hazugságok ellen.

Az egyetemi kórház emlékeztet, hogy világszerte 15 millióan haltak meg a járványban. Szlovákiában a legnehezebb időszakokban 500 embert kellett ápolniuk a kórházakban az egészségügyi dolgozóknak, és közülük is sok áldozatot szedett a betegség.

„A Pozsonyi Egyetemi Kórház mindig a szakértők oldalán fog állni, hogy a hosszú kutatások során szerzett ismereteiket, melyeket fáradhatatlanul gyarapítanak, minél több ember életének megmentésére fordíthassák, dacára a támadásoknak és a minden értelmet nélkülöző vádaknak” – zárta a kórház.

Kotlár a kormány elé terjesztette a járványügyi intézkedésekről szóló jelentését, és múlt heti sajtótájékoztatóján arról is beszélt, fennáll a gyanú, hogy a vakcinák hatástalanok, illetve veszélyesek, valamint a Covid-19 mesterséges eredetű lehet. Bejelentette, amíg be nem bizonyosodik, hogy az mRNS-vakcinák biztonságosak és hatékonyak, javasolni fogja a kormánynak, hogy ne oltsanak velük. Az ellenzék bírálta és félretájékoztatásnak nevezte Kotlár kijelentéseit. A Szlovák Tudományos Akadémia Biomedikai Központjának Virológiai Intézete is aggodalmát fejezte ki Kotlár állításai miatt. Felszólította a kormányt, hogy rendkívül körültekintően kezelje az általa beterjesztett jelentést.