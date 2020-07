A nyáron érdemes ellátogatni Érsekújvárba, a kultúra városába

A város önkormányzati honlapján a júliusra, augusztusra és szeptemberre tervezett rendezvényekről részletesen tájékoztatják az érdeklődőket. A szervezők szeretnék, ha a több hónapos karantént követően enyhítenék az elszigeteltség, a félelem, a letargia érzését a lakosokban. A Lég(Új)vár projekt újraélesztését küldetésnek tekinti a város, amellyel leküzdhető a világjárvány második hulláma.

Rendhagyó helyszínek

Különös helyszínen, a Folyóparti utcában, a töltés közelében tartanak szabadtéri koncertet pénteken 16 órai kezdettel annál a piros hídnál, melyet csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatnak. A karantént követő zenei piknikre érkezőknek azt ajánlják, hozzanak pokrócot, frissítőt, találkozzanak ismét a barátaikkal, és ne hagyják otthon négylábú kedvenceiket sem. A rendezvényen fellép az Indi-folk duó, valamint a Graeme Mark & The Natives ír csapat, amely a Brit-szigetek zenéjével érkezik. A szlovák Vidiek együttes újdonságokkal és örökzöld slágerekkel szórakoztatja a közönséget. Ugyancsak pénteken 20 órakor az egykori Kapisztóry-kórház területén koncertezik Katarína Máliková énekesnő, aki első lemezével elnyerte a Radio Head zenei díját, és felkerült a World Music Europa slágerlistájára – a közönség már találkozhatott vele a Lég(Új)vár nyitógáláján. A koncerten az énekesnő bemutatja az új Postalgia albumát. Július 4-én a KultúrKorzó társulás szervezésében 10 órától a csillagászati kabinet szabadtéri színpadán, rossz idő esetén a Csemadok-székházban nyitják meg a Kreparkot, az ihlet parkját. Gyerekeknek szóló műsorával fellép Zsapka Attila, majd megzenésített versekkel a lévai Göbő Duó mutatkozik be, a napot a Novozámocký levík zárja műsorával. Lesz selyemfestés és graffiti alkotóműhely. Július derekán szomszédsági napot tartanak az egyik érsekújvári lakótelepen, és country-, majd blueszenei estet rendeznek a kertmoziban.

Csillagos ég alatt

Érdekesnek ígérkezik július 24-én 19 órától az a Klubéjszaka a csillagos ég alatt nevű rendezvény, melyet az Érsekújvári Polgári Klub szervez. A csillagászati kabinet szabadtéri színpadán fellép a múlt század második felének kevésbé ismert rockslágereit játszó Past Perfect zenekar és a ZZ Top legendás amerikai zenekar slágereit játszó Easy Top autentikus zenekar. Az Érsekújvári Polgári Klub július 31-én is várja klubéjszakájára a csillagos ég alá a zenekedvelő közönséget a párkányi Funk You funky zenekar és a hagyományos folk-bluest játszó Petra Börner Band koncertjére. Tisztességes és egészséges reggelivel várják a vendégeket az Anton Bernolák Parkban július 25-én 8 és 10 óra között a Food Revolution képviselői. Augusztus 8-án a Viva Centrum táncstúdióban rockabilly táncdélutánt tartanak 17 órától. Az érsekújvári vasútállomásra várja Dráfi László zenetanár és társulása a közönséget augusztus 14-én 10 órától a Kolompár Lajos nyomában kreatív zenei műhelybe. Arra emlékeznek a szervezők, hogy az érkező vonatokat egykor cigányzenével fogadták Érsekújvárban. Klubéjszaka a csillagos ég alatt legközelebb augusztus 14-én lesz 19 órakor a szokott helyszínen, ahol ezúttal a Free Falling és a Silver Uragan zenekarok mutatkoznak be. Utcai teázóba, mobil műterembe, könyvbörzére, újrahasznosító vásárba várják a vendégeket az augusztus 22-i szomszédsági napon a Cseresznyés utcába, a rendezvény egyik szervezője az érsekújvári 7-es számú Czuczor Gergely Cserkészcsapat.

Zsidó kulturális fesztivál

Többféle helyszínen zajlik majd augusztus 17. és 23. között a Menóra Zsidó Kulturális Fesztivál, melyet az Érsekújvári Zsidó Hitközség szervez a várossal. A fesztivál első évfolyamának nyitórendezvényét a zsinagógában tartják, ahol Natalia Sklarenko zongoraművész ad koncertet. Augusztus 18-án ugyanitt a lengyel Ola Bilinska Trio szerelmes dalokat énekel jiddis nyelven. A háború előtti zsidó dalokba beleszövik a régi hagyományokat, a családok életét. Lesznek előadások az érsekújvári régióbeli zsidó lakosságról és a holokausztról, valamint színházi előadás, meseelőadás és filmvetítés. Augusztus 21-én a császári-királyi lovardában az izraeli Ran Nir bemutatja első önálló lemezét, ugyanitt lép fel augusztus 23-án a Zoe kamarazenekar. A Kelet Fellinije nosztalgiamozi Juraj Jakubiskóról szól, szeminárium és beszélgetés lesz augusztus 26-án és 27-én a Béke moziban és a kertmoziban.

Szeptemberi programok

Fehér László jeles magyar festőművész és képzőművész aktuális alkotásait mutatják be szeptember 3-tól a Zmeták Ernő Művészeti Galériában. A főtér szeptember 11-én és 12-én megtelik művészettel a KultúrKorzó szervezőinek jóvoltából. A kétnapos rendezvénnyel minden korosztályt szeretnének megszólítani. Az Érsekújvári Polgári Klub szeptember 18-án a Csemadok-székházban rendezi meg az Örömpengető érsekújvári folk-tékát.

Képpel megörökített történelem címmel az Érsekújvári Fotóalbum közössége kültéri interaktív fényképkiállítást rendez szeptember 26-án, és közös múltidéző sétára invitálja az érdeklődőket azokra a helyszínekre, melyekről a korabeli fotók készültek.