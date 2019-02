A nagy érmés átverés, avagy egyet rendel, kettőt kap

A Cseh Érmekereskedelem ilyen, Mucha által inspirált érméket is kínál

A nagymegyeri Kovács Viktor nem érmegyűjtő, és nem is szokott megvásárolni bármit, amit kínálnak neki. A többszöri jutányos ajánlatnak azonban ő sem tudott ellenállni, és tavaly vett egy emlékérmét a Szlovák Érmekereskedelem (Slovenský mincový obchod) nevű cégtől. Nagy hibát követett el, azóta sem tud szabadulni tőlük, és olyan küldeményekért is be akarják hajtani tőle a pénzt, amelyeket nem rendelt meg, sőt visszaküldött.

A Szlovák Érmekereskedelem az utóbbi években rengeteg ajánlatot küldött érmék vásárlására. A múlt évben kb. húsz-huszonöt darabot, amit a helyi posta kézbesítője, valamint egy állítólagos nagyszombati magánposta kézbesítője juttattak el hozzám. Volt olyan nap, amikor hármat is kaptam. Azelőtt ezeket eldobáltam, de tavaly egyet megrendeltem, megkaptam és kifizettem. Második alkalommal egy Ferenc József császárt ábrázoló érmét kínáltak úgy, hogy ha a mellékelt kaparós sorsjegyen három egyforma szimbólumot találok, akkor az érméért csak 10 eurót kell fizetnem. Mivel a sorsjegyen három egyforma szimbólum volt, megrendeltem az érmét. Később kaptam is egy küldeményt, amelyben nem egy, hanem két érme volt, és nem 10, hanem 99,90 euróért. Ezt a küldeményt postafordultával és ajánlottan visszaküldtem azzal, hogy nem ezt rendeltem. Pár hét után kaptam egy levelet Katarína Svobodová aláírással, hogy hogy megkapták és »nyilvántartásba vették« a visszaküldött érméket.

Sajnálatos csere

Kovács Viktor úgy gondolta, hogy ezzel az ügynek vége, de tévedett. Egy hónap múltán ugyancsak Katarína Svobodová aláírásával kapott levelet az érmekereskedőktől, hogy „sajnálatos csere történt”, ügyfelük nem a császári párt ábrázoló érmét küldte vissza nekik, hanem a Ferenc József-érmét. Mellékelt egy úgynevezett „számlakivonatot” is, amely szerint a császári párt ábrázoló érméért 99,90 euróval tartozik nekik, de mivel ebből 10 eurót levontak, csak 89,90-nel. „Az én tulajdonomban nincs semmilyen császári érem, ezért nem is fizettem érte. Miután fizetési felszólítást kaptam, ajánlott levélben megkértem Jan Fantl urat, aki ügyintézőként szerepel az érméket kínáló leveleken, hogy vizsgálja ki az ügyet, de persze ez nem történt meg. Mivel nem voltam hajlandó fizetni, az Alektum kft.-t bízták meg, hogy hajtsa be rajtam az összeget. Attól tartok, az egész egy nagy csalás, ami arra szolgál, hogy pénzt csaljanak ki a gyanútlan idős emberektől. Tisztelettel megkérem az Új Szó napilap munkatársait, hogy ha lehet, segítsenek rajtam tettel vagy jótanáccsal.”

A fenti levéllel nagymegyeri olvasónk, Kovács Viktor fordult hozzánk, miután megkapta az „utolsó fizetési felszólítást” az Alektum kft.-től. A társaságot a svédországi Mats Augurell nevére jegyezték be 2009-ben a pozsonyi járásbíróságon, a cég ügyvezetője a lengyelországi Grzegorz Bobrowski. A kft. tevékenységei közt szerepel követelések adásvétele is, vagyis minden bizonnyal megvásárolta az érmekereskedelemmel foglalkozó HMK cég követelését. A Szlovák Érmekereskedelem tulajdonosa, a HMK, svájci cég, tulajdonosa Jan Nicolas Fantl. Csehországi és szlovákiai fiókcégei honlapjukon csak postafiókcímet tüntetnek fel, telefonos ügyfélszolgálatuk valószínűleg egy magánlakásban működik. Kovács Viktornak az Alektum képviseletében Marian Klimek pénzbehajtó írt január 10-én egy fenyegető hangvételű levelet, miszerint ha nem fizet ki a kamatokkal és behajtási költségekkel együtt 120 eurót, akkor bíróságra adják, és végrehajtási eljárást fognak követelni ellene. Mindez pedig azzal jár – sorolja a levélben –, hogy esélye sem lesz bankhitelt felvenni, „normális” hitelkártyát birtokolni, vagy „normális” szerződést kötni valamelyik mobiltelefon-szolgáltatóval. A behajtó azt is felsorolja, milyen lehetőségek állnak rendelkezésére: például lefogni a tartozást az adós jövedelméből, végrehajtó által követelni a kifizetést, esetleg jelzálog alá helyezni az adós ingatlanvagyonát, és annak eladásából törleszteni a tartozást.

Vevőből gyűjtő

Mindezt potom 89,90 euró miatt. Amit Kovács Viktor azért nem fizetett ki, mert az ellenértéket – és most tekintsünk el attól, hogy az érmék megérték-e az összeg akár egy tizedét is – postafordultával visszaküldte. Erről levélben értesítette a Szlovák Érmekereskedelem kft.-t, Jan Fantlt, a cég svájci tulajdonosát és az Alektum kft.-t, hangsúlyozva, hogy a megrendelt Ferenc József-érmét nem kapta meg, azt pedig, amit helyette kapott, visszaküldte. Fizetnie tehát nincs miért, ha valaki a cégben összecserélte az érméket, azt vizsgálják ki ott, de ő további küldeményeikre nem tart igényt, és azt kéri, a jövőben kíméljék meg az ajánlataiktól.

Arra, hogy agyafúrt üzleti trükkről és a vevők átveréséről van szó, több dolog is utal. Már az gyanús, hogy az érméket úton-útfélen röplapokon kínálják, de még ennél is gyanúsabb az a tény, hogy aki egyszer rendel náluk, annak automatikusan küldik a sorozat többi darabját is. A svájci precizitással kidolgozott kereskedelmi szabályzat szerint az ügyfél már egyetlen darab megrendelésével is automatikusan aláírja, hogy kéri az úgynevezett gyűjtői szolgáltatást, vagyis a sorozat minden darabját megrendeli, de ezeknek az ára már egyáltalán nem előnyös. Mivel ezeket a feltételeket apró betűkkel tüntetik fel a megrendelőlapon vagy a boríték belső oldalán, a legtöbb címzett észre sem veszi, és nem győz csodálkozni, miért küldik neki sorozatosan az érméket. A cég szabályzata szerint ugyan az átvételtől számított huszonegy napon belül vissza lehet küldeni az árut, és ajánlott levélben vagy a honlapjukon található nyomtatványon szerződést lehet bontani – ez esetben visszaküldik a már kifizetett pénzt, vagy nem számláznak, és további érméket sem küldenek.

Később vették észre a cserét

Kovács Viktor ügye azonban bonyolultabb, mert a Szlovák Érmekereskedelem azt állítja, hogy a szerintük 89,90 euró értékű érmét a vevő megtartotta. Próbáltuk a cég szlovákiai képviseleténél megtudni, hogy ha Kovács Viktornak 2018. május 25-én azt írták, az általa visszaküldött küldeményt nyilvántartásba vették, miért csak egy hónap múltán, 2018. június 21-én vették észre, hogy nem a császári pár érméit, hanem a Ferenc József-érmét kapták tőle vissza. A szlovákiai kirendeltségtől a csehországihoz irányítottak – állítólag ott foglalkoznak a kommunikációval –, de ott is csak azt a választ kaptuk, hogy „a személyes adatok védelmére való tekintettel nem szolgálhatnak konkrét ügyfélre vonatkozó információkkal”. Arról Petra Seitzová, az érmekereskedő cég képviselője biztosított, hogy a követelésük Kovács Viktor felé jogos, és őt írásban tájékoztatták is a részletekről.

A nemzetközi érmekereskedő vállalkozás módszereit illetően sokkal részletesebb információkkal szolgál a Cseh Kereskedelmi Felügyelet, mint maga a cég. A fogyasztóvédelmi szervezet tavaly decemberben hívta fel a figyelmet a Cseh Érmekereskedelem (Český mincovní obchod – a tulajdonos ugyanaz a Svájcban bejegyzett HMK cég, mint a Szlovák Érmekereskedelem esetében) tisztességtelen praktikáira. Csehországban az utóbbi három évben nyolcvanhárom pórul járt vevő fordult panasszal a fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely 1,6 millió cseh korona bírságot rótt ki az érmekereskedőkre.

Csehszlovák elnökök érmekollekciója (Fotó: Cseh Érmekereskedelem)

Agresszív üzleti módszerek

„Minden esetben agresszív üzleti módszerekről, kéretlen küldeményekről volt szó, amelyeket elsősorban nyugdíjasoknak címeztek. Őket a cég azzal próbálja megnyerni, hogy előnyös áron, kb. 10 euró értékben kínál emlékérméket. Az ajánlat része egy előre kitöltött megrendelőlap, amelyet csak alá kell írni és visszaküldeni, sokan észre sem veszik, hogy ezáltal gyűjtőkké váltak, és a sorozat minden egyes darabját megrendelték. Már az első csomagban sem csak a megrendelt érmét küldik nekik, hanem a sorozat következő darabját is, és ezentúl minden harmadik, negyedik héten érkezik a következő csomag újabb érmékkel, amelyeknek az ára már darabonként 80–100 euró. Aki nem kap észbe időben, és nem küldi vissza az érméket, valamint nem bont írásban szerződést a céggel, az a következőkben több fizetési felszólítást kap először a cégtől, majd a behajtással megbízott ügynökségtől. Az összeg folyton duzzad, és ha a szerencsétlen ügyfél továbbra sem fizet, végrehajtással is fenyegetik” – nyilatkozta Jiří Fröhlich, a Cseh Kereskedelmi Felügyelet szóvivője.

A fogyasztóvédelmi szervezet külön felhívja a figyelmet arra is, hogy az áru a töredékét sem éri annak, amennyit kérnek érte, és semmiféle műgyűjtői értéke nincs. A reklámanyagban feltüntetett cseh gránát helyett például szintetikus követ ragasztottak az érmékre, és az állítólagos aranybevonat is sárgaréz.

Szlovákiában előzékenyek

A vevők átveréséből élő cégek trükkjei közé tartozik az is, hogy végrehajtással fenyegetnek. Sajnos a legtöbb esetben a bíróság az ügy vizsgálata és tárgyalás nélkül ki is adja a végrehajtási végzéseket, ezért akadnak mindig olyanok, akik fizetnek, és a jelek szerint pont elegen vannak ahhoz, hogy a cég működjön. Pedig nem kellene. Ha valaki el is követte azt a hibát, hogy rendelt ilyen bóvlit, küldje vissza a szerződés felbontását kérő nyilatkozattal együtt. Aki úgy jár, mint Kovács Viktor, hogy a cég vitatja a szerződés felbontását, annak azt ajánljuk, forduljon a Szlovák Kereskedelmi Felügyelethez. A hazai érdekvédelmi szervezet szóvivője, Danuša Krkošová úgy tájékoztatott, nekik nincsenek olyan rossz tapasztalataik a Szlovák Érmekereskedelemmel, mint cseh kollégáiknak az ottani fiókvállalattal. „Levélben kommunikálunk a svájci székhelyű HMK társasággal, mert csak postafiókjuk van. Nagyon előzékeny és fogyasztóbarát a hozzáállásuk, a legtöbb panaszt elintézik, még mielőtt az ügyfeleik hozzánk fordulnának. 2018-ban négy, a Szlovák Érmekereskedelem céget érintő panaszt kaptunk, mindegyik a fogyasztók javára dőlt el. Idén eddig két panaszos fordult hozzánk, ezekben az esetekben a fogyasztók javára zárult az ügy.”

Nem kizárt, hogy a cég tanult a csehországi tapasztalatokból, és kiszámolta, hogy jobban megéri neki, ha csend van körülötte. Lehet hát próbálkozni a kereskedelmi felügyeletnél, és reménykedni a fogyasztóbarát hozzáállásban. De azért a legjobb megoldás mégis az, ha az ilyen jutányos ajánlatokat mindenki a kukába dobja, még mielőtt kísértésbe esne, hogy bármit rendeljen.

A szerző a Vasárnap munkatársa.