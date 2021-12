A kórházi ágyon mindenki elhiszi, hogy létezik a vírus (GALÉRIA)

A koronavírus és annak következményei országosan és globális szinten is óriási problémákat okoznak. A járványügyi óvintézkedéseket a társadalom egy része továbbra is félvállról veszi, az egészségügyi intézmények által rendszeresen közzétett adatokat pedig egyre többen cáfolják. Ezért is látogattam el a tőketerebesi kórházba, hogy betekintést nyerjek abba a harcba, melyet a világot uraló járvány miatt a kelet-szlovákiai egészségügyi dolgozók nap mint nap megvívnak. Minden nehézség ellenére, fáradhatatlanul gondoskodnak azokról, akiket egyre jobban legyengít a fertőzés. Szerdai látogatásomkor is meggyőződhettem arról, hogy az ápoltak többségét valóban az oltatlanok teszik ki. Rengetegen szorultak állandó oxigénellátásra, a négy Covid-páciensek elkülönített lélegeztetőgépből három foglalt volt. Az osztályt Juraj Bazár kíséretében járhattam végig, látva a legsúlyosabb állapotban levő pácienseket, illetve azokat, akiket lekapcsolhattak a lélegeztetőgépről nagyon remélem, hogy egyetlen családtagom, barátom, ismerősöm és senki sem kerül a koronavírus miatt ilyen állapotba.

Agresszív emberek

Juraj Bazár a kórház igazgatójaként és aktív gyermekorvosként is működik, nagyon elszomorítja, hogy nemcsak a páciensek, hanem egyre több hozzátartozó is nagyon agresszív az orvosokkal szemben. „Az emberek egy bizonyos csoportja továbbra sem hisz nekünk, és ezeket már személyesen is megtapasztaltam. Megtörtént, hogy egy anyuka behozta a gyerekét a rendelőbe, de nem volt hajlandó maszkot viselni, nem volt hajlandó kivizsgáltatni magát, különféle jogi dolgokra hivatkozott, és odáig fajult a dolog, hogy végül rendőrt kellett hívni, de hiába jelentek meg a rendelőben, sajnos ők sem tudtak segíteni. Ez teljesen elszomorít. Egyetlen pártot sem akarok bírálni, de nem tudok még egy olyan európai országról, ahol a járványt, és az annak kapcsán tervezett de még be nem vezetett egészségügyi óvintézkedéseket azonnal a politikai harc részeként próbálták meg egymás ellen felhasználni a politikusok. És mivel a gyakorlat azt mutatja, hogy a politikusok szimpatizánsai a végsőkig kitartanak az ígéretek mellett, nem meglepő, hogy az általuk kijelentett járványügyi óvintézkedések fontosságát semmibe veszik. Az viszont példaértékű, hogy Csehországban két egymást váltó kormányfő végre nem a politikát, hanem az emberi élet fontosságát helyezte előtérbe és közösen igyekeztek tenni a járványhelyzet ellen. Ha ez így folytatódik tovább és nem változtatunk az emberi viszonyokon, akkor nagyon rossz jövő elé nézünk” – zárta Juraj Bazár.