A komáromi átkelőhelynél megindult a „hullám”

Komárom | Az Erzsébet hídon napközben az elmúlt heteknél érezhetően hosszabb kocsisorok alakultak ki Magyarország irányába, s nőtt a gyalogos és kerékpáros forgalom mértéke is. Helyszíni gyorsbeszámoló.

A komáromi határátkelő magyar oldalán ottjártunkkor, péntek koradélután mindössze két rendőr teljesített szolgálatot, s őket láthatóan leterhelte a mindkét irányból érkező gyalogosok, kerékpárosok és autósok sora. Meg sem tudtuk rendesen kérdezni őket a napi tapasztalatokról, olyannyira nincs idejük másra a határforgalom irányítása mellett.

Több olyan szlovák állampolgárral is találkoztunk, akik nem ingázók, s ma már gond nélkül átjutottak a határon Szlovákiából tartva Magyarországra a szlovák szervek által kiállított formanyomtatvánnyal. Az biztos számukra, hogy ez a dokumentum a lényeges, tényleg lehetővé teszi a Magyarországra való be- és kilépést, ám az átlépés részletes feltételei nem mindenki esetében világosak – még akkor sem, ha átengedték őket a határon. Volt, aki szerint rájuk még vonatkozik a 2x30 kilométeres sávban való mozgás, míg mások szerint 24 órán belül oda mennek Magyarországra, ahová csak akarnak. Utóbbit állította egy érsekújvári házaspár is, akiknek szlovák lakcíme már kiesik az említett 30 kilométeres sávból. Volt, aki szerint a könnyítés kizárólag a mai napra vonatkozik, más pedig bizonytalan abban, hogy a 24 órás kritérium a határátlépés idejétől számítódik vagy csak az adott napra vonatkozik.

Mint ahogy azt Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter csütörtök este közölte, péntektől kezdődően a szlovák állampolgárok legfeljebb 24 órára szabadon beléphetnek Magyarország területére. Ezzel zöld fényt adott a szlovák kormány által néhány nappal korábban bejelentett enyhítésnek, mely szerint az állampolgáraik szabadon elutazhatnak 8 kiválasztott országba, köztük Magyarországra is, ha 24 óránál kevesebbet tartózkodnak ott.