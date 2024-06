A katolikus hit témái, ahogy a gyerekek látják

Az egyes településekre beérkező rajzokat a helyi templomokban állítják ki, ami többnyire egy egész hónapon keresztül megtekinthető, az ünnepélyes díjátadón pedig minden alkalommal megtelik a község temploma a résztvevő gyerekekkel és családjaikkal, barátaikkal.

„Ez is egy lehetőség arra, hogy a családok megismerkedjenek a templommal, azzal, amit a katolikus vallás adhat nekünk. Már túl vagyunk egy 2024-es nyárasdi pályázaton is, amit »A templom, ahol őseink is imádkoztak« címmel hirdettünk meg, ugyanis ez az év egyben a nyárasdi templom újáépítésének 270. évfordulója is. A téma ötlete Bacsó László, Nyárasd község polgármesterétől érkezett és erre is nagyon sok rajz érkezett. Ekecsen ősszel tervezünk egy hasonlót, itt az Árpád-házi magyar szentek lesznek majd a téma”