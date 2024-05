A dél-komáromi orvosi ügyeleten ki sem vizsgálták, Szlovákiában életmentő műtétet végeztek a 76 éves férfin

„Közölték, hogy a bél egy 9,5 centis szakaszon begyulladt és befordult. Az ottani doktornő azt mondta, hogy ha akkor nem viszem be, pár órán belül meghal” – mesélte Éva.

Attila azt mondja, traumatizálta, hogy Magyarországon nem vették komolyan és emiatt majdnem meghalt. Miközben Szlovákiában egyből segítettek rajta.

„Elismerésem. Kiváló orvosok. Becsületesek, rendesek. Nem úgy, mint az a magyar doktornő. Ahol fizettem 40 évig. Nagyon köszönöm nekik, hogy megmentették az életemet”

– mondta Attila a szlovákiai kórház orvosairól.

Bár a család az eset előtt csak pár napos kirándulásra indult a határmenti településekre, a műtét után a férfi még két hétig kórházban volt, és azóta is Szlovákiában kénytelen maradni, mert ezután is több beavatkozásra volt szüksége. Jelenleg szívességből, egy ismerősük lakásában élnek az észak-komáromi kórháztól nem messze. Éva felmondott a munkahelyén, hogy tudja ápolni az apját. Azt mondják, az elmúlt hónapokban minden tartalékukat felélték. Bár a férfinak lett szlovák egészségügyi kártyája, így is több millió forintjukba került eddig a kinti ellátása.

„Embernek sem tartottak Magyarországon. Hogy így bánik velem egy orvos, aki arra esküdött fel, hogy életeket ment… Egy vadidegen országban meg csináltak, amit kell.”

Az ügyeletet szervező Országos Mentőszolgálat ellen pert fontolgatnak. Már meg is keresték őket, 3,5 millió forint kártérítést kértek. Az OMSZ azonban – az ügyben lefolytatott belső vizsgálat eredményére hivatkozva – elutasította az igényüket.

Az üggyel kapcsolatban az RTL kérdésére azt közölték, hogy az eset kapcsán

szakmai hiba nem került megállapításra.

Szerintük „az ügyeletes orvos a beteget megvizsgálta és további vizsgálat – és képalkotó diagnosztika elvégzése céljából – a megfelelő egészségügyi intézménybe utalta”.

Azt is írták, hogy a beteg és a hozzátartozó ezt a helyszínen elfogadta, és a „szükséges tájékoztatást megkapták”.

