A csillagokat kémlelni estétől reggelig

Az asztrofotós bevallotta, voltak pillanatok, amikor ideges és elkeseredett volt, a sírás kerülgette, annyit kellett bajlódni a gépek beállításával.

A beszélgetés során Somogyi Attila sokszor említette a különféle alkalmazásokat, a számítógépet és egyéb eszközöket, amelyekkel dolgozik. Nevetve hozzátette, ha ezek nem lennének, bajban lenne, de fényképezni azért tudna.

„Az első fényképezőgépemmel, amely az ultraibolya és az infravörös fényt is képes szűrni, számítógépes vezérlés nélkül tudnék továbbra is fotózni, de az asztrokamerával már nem, azon nincsenek ilyen szűrők. Sokkal magasabb a fényérzékenysége, az egész fényspektrumot veszi, számítógép nélkül nem lehet használni. Ez a legújabb szerzeményem, nagyjából fél éve használom. Azért volt rá szükségem, mert az előző gépet lényegében kinőttem, mivel nem képes olyan mértékben kiszűrni az elektromos zajt, hogy jó minőségű, használható felvételeket készíthessek vele. A túl sok elektromos zaj gyengíti az objektum részleteit. Ahhoz, hogy az utómunkálatokkal erőteljesebben ki lehessen hozni a fotózott objektumot, többórányi felvételt kell készíteni, hogy a zaj és a szignál nagyjából egyensúlyban legyen. Az elektronikus zajt főként este figyelhetjük meg, ha valamit lefotózunk a telefonunkkal. Ha viszonylag jók is a fényviszonyok, jól látható a lefotózott objektum, akkor is szemcsés lesz körülötte a fénykép az elektronikus zaj miatt. Utómunkával csökkenteni lehet, de csak akkor lesz jó a felvétel, ha az objektum is elég erősen látszik”