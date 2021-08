Pokoli hőségre készülhetünk a következő két hétben

Ha az elkövetkező két hétben Dél-Európában tervez nyaralni, akkor az extrém hőségre is fel kell készülnie. „Különösen Szardínián, Dél -Olaszországban, Szicíliában és Spanyolországban lesz érezhető a forróság, ahol a meleg akár egy hétig is eltarthat. Ezeken a helyeken a hőmérséklet meghaladhatja a 40 Celsius-fokot, és néha akár a 45 Celcius-fokot is elérheti” – közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A hőség elől Szlovákia sem menekülhet. „A nyomásmagasságnak nálunk is erőteljes hatása lesz az időjárásra. Többnyire derült, részben felhős idő vár ránk, esetenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak” – tájékoztatott az SHMÚ.

A meteorológusok szerint a forró levegő a hétvégén kezd beáramlani országunkba, így fokozatosan 30 Celsius-fok felett alakul majd a napi hőmérséklet.

A Meteopress alapján akár 37 Celsius-fokos hőségre is számíthatunk.

(br, pluska)