Katalin ellenezte Harry és Meghan házasságát

Harry herceg és Meghan hercegné 2016 nyarán ismerkedtek össze. Rá egy évre már az eljegyzés is megtörtént, majd 2018 májusában örök hűséget fogadtak egymásnak.

A királyi családban nem mindenki tartotta jó ötletnek, hogy közel két év járás után máris megnősüljön a herceg – ez Andy Tillett és Dylan Howard június 30-án megjelent Royals at War című könyvében olvasható. Az újságírók bennfentesek vallomásai alapján írták meg a történetet.

A The Daily Mail brit lap a kiadványból szemlézett, kiderült, Katalin hercegné volt az, aki nem támogatta, hogy Harry ilyen gyorsan oltár elé álljon.

– Óvatosan megjegyezte Harrynek, hogy egy olyan nővel jár, aki egy teljesen más világból jött, az élete, a múltja és a karrierútja is eltérő. Meghannak szüksége lenne több időre és törődésre, hogy integrálódjon a királyi családba – fogalmazták a könyv szerzői.

Érthető, hogy Katalin megjegyezte mindezt, hiszen Meghanhoz hasonlóan ő is teljesen más háttérből jött, nem csörgedezik nemesi vér az ereiben, így tisztában van vele, mennyire nehéz megszokni azt, ami a királyi családban való életmóddal jár. Hosszú évekig volt együtt Vilmos herceggel, mielőtt eljegyezték egymást. 2003-ban váltak párrá, s bár 2007-ben egy rövid időre szakítottak, pár hónap különlét után kibékültek. Az eljegyzésüket 2010-ben jelentették be, majd 2011 áprilisában egybekeltek. Bőven volt ideje a hercegnének, hogy hozzászokjon a nagyobb figyelemhez, és alkalmazkodjon a királyi család szigorú protokollszabályaihoz. Katalin figyelmeztetése balul sült el, mivel Harry úgy érezte, hogy a királyi családban mindenki ellenük van, és senki nem támogatja a házasságukat. A szerzők leírták, hogy a herceg feltételezése teljesen megalapozatlan volt, hiszen többen pont Meghan oldalán álltak. Egy bennfentes is megerősítette ezt a feltételezést, aki szerint Harry gyerekkori traumája áll annak hátterében, hogy mindent egyből a szívére vesz. (Femina)