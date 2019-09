GALÉRIA: Ismert emberek 100 éves kor körül

A hírességek és a sztárok között is akadnak olyanok, akiknek kiemelkedően hosszú élet adatott meg. Boldogok, hogy megélték unokáik születését, felnövését, sokan dédunokájuk jövetelét is. De vannak olyanok is, akik sosem akartak nagy családot, gyermeket, mert hivatásukat tartották fontosnak, és karrierről álmodtak.