Beültették az első ember agyába a Neuralink chipjét, már olvassa a jeleket a gép

Megkapta a világ első betege a Neuralink agyba ültethető chipjét – jelentette be az X-oldalán Elon Musk. Musk szerint az első eredmények ígéretes neurontüskéket vagy idegimpulzusokat mutattak, a beteg pedig szépen gyógyul.

A Neuralink még 2023 májusában kapott engedélyt arra, hogy klinikai vizsgálatokat folytasson az agyba ültethető chippel, vagyis, hogy emberek is megkapják az implantátumot. Ezzel kezdetét vehette egy hatéves vizsgálati időszak, amely során a páciensek agyába 64 darab, az emberi hajszálnál is vékonyabb vezetéket ültetnek be az agy azon részébe, ami a mozgás szándékáért felelős.