Mesterséges intelligencia és oktatás kéz a kézben – Isztambul inspirációt adott!

A képzés során megmutatták, hogyan tudunk a mesterséges intelligenciával automatikusan tananyagot generálni és azt testre szabni. Ezek a tartalomgeneráló eszközök rengeteg időt megspórolnak a pedagógusoknak, így több idő maradhat az oktatási-nevelési folyamat egyéb összetevőire. Ilyen tartalomgeneráló alkalmazások pl. a magischool.ai, amelyen szövegeket generálhatunk adott témákra. Ezekből a szövegekből vagy akár YouTube-videókból különböző típusú tesztkérdéseket generálhatunk. Az alkalmazás segíti a pedagógus oktatásügyi adminisztratív munkáját is, hiszen kész tantervek, tanmenetek is generáltathatók vele, amelyek némi utómunkával készen is állhatnak a felhasználásra. Nagy előnye ennek, hogy ingyen is használható. További MI-vel működő platformokon, pl. a diffit.ai, a diákok szintjéhez mérten generáltathatunk adott témára tananyagot kérdésekkel. A munka során sokszor használtuk a manapság egyre jobban elterjedő ChatGPT-t is. Ez egy chatbot, mely a felhasználókkal való folyamatos kommunikáció automatizálása során értelmezőmodelleket használ, melyek segítségével a bevitt információkat azonnal interaktívan kezeli. A chatbotot a pedagógus egy asszisztensként foghatja fel. Segít a tananyagok, tesztek létrehozásában, támogathat a tanulásban (megmagyarázhatja az adott tananyag részeit), gyorsan hozzájuthatunk az iskolaüggyel kapcsolatos információkhoz, törvényekhez, segíthet az iskolai kirándulások vagy egyéb iskolai események megtervezésében, és ami nagy előnye még, hogy a kommunikáció során válaszai kapcsolódnak az előző kérdésekhez.

A képzés során meglátogattuk Isztambul nevezetességeit is, így például a Hagia Szophiát, a Kék mecsetet, az Egyiptomi bazárt és a Fedett bazárt, a Galata-tornyot, a Dolmabahçe palotát. Így lehetőséget kaptunk a helyi építészet, vallási hagyományok, történelem és mindennapi élet mélyebb megértésére.

A továbbképzésen Spanyolországból, Romániából, Lengyelországból is vettek részt általános és középiskolai oktatók, akikkel csoportmunkában is együtt kellett dolgoznom angol nyelven.

Elmondhatom, hogy sok új tapasztalattal és szélesebb látókörrel tértem vissza Törökországból, amit a jövőben diákjaim hasznára fordíthatok majd.

Soóky Zoltán, Pázmány Péter Gimnázium