Melani drámája minden kollégiumi szobában téma: Tényleg egy kabáton múlott?

Lehetséges, hogy valóban egy elcserélt kabát vitte rossz irányba az azonosítást annál a szörnyű balesetnél, amely újévkor történt: öt fiatal ült abban az autóban, amely a sorompó nélküli vasúti átjáróban a vonat elé hajtott, négyen azonnal meghaltak. A tragédia hétfőn vett újabb, szinte felfoghatatlan fordulatot, amikor kiderült, hogy az autóban ülő két lány közül nem a Győrben tanuló Melani halt meg, ahogy addig mindenki tudta, hanem Dóra.

A Blikk úgy tudja, egy elcserélt kabát lehetett a kiinduló pont: Melanin volt Dóra kabátja. Végül azonban a szülei a kórházban a lábán lévő szív alakú anyajegyről és a piercingjéről azonosítani tudták. Addig nyilvánvalóan nem tehették ezt meg, hisz úgy hitték, a lányuk meghalt. Sajtóértesülések szerint már a koporsót is kiválasztották a szülők, amikor kopogtattak náluk a rendőrök…

Melani nem győri származású, csak Győrben tanul, kollégista a kisalföldi megyeszékhelyen. A kollégiumban négyágyas szobákban, külön szárnyban (épületben) laknak a lányok és a fiúk. A lány részlegen ugyanúgy arról beszélnek, mint a fiúkénál: Hogyan történhetett meg mindez? Leginkább azokat rázta meg az eset, akik szemtanúi voltak a szülők érkezésének, de senkit sem hagyott hidegen a hír, hisz a végzős Melanit – akár csak látásból – sokan ismerik.

A Győri Új Szó úgy tudja, iskolapszichológus segíthet a történtek feldolgozásában – ezt dr. Feller Gábor, a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház osztályvezető főorvosa is támogatja: „Biztosan szükség lesz egy csoportos beszélgetésre. A gyerekek sokkal inkább ki tudják mondani a személyes érzéseiket ilyen keretek között.”

A tapasztalt pszichiáter sem hallott még ilyen esetről, hogy egy családnak (egy tágabb közösségnek) előbb el kellett fogadni a felfoghatatlan tényt, a halált; majd pedig feldolgozni a reményt, hogy talán mégis él a gyermekük.

Ez olyan szintű megrázkódtatás, amely könnyen depresszióhoz vezethet, s arról még nem beszéltünk, mi történik, ha a súlyos sérülésekből mégsem tud felépülni a lány. Borzalmas, valóban. Az biztos, hogy örömet most azok sem éreznek, akik visszakapták a reményt. Mert még bizonytalan a kimenetel.”

Ez a kettősség a kollégiumban is érződik, ahogy nekünk fogalmaztak: az egyik szemünk most is sír. Mert azt senki nem felejti, hogy Melani túlélése azt jelenti, hogy a másik család két gyermekét is elveszítette. A pszichiáter-főorvos mondja ki: ilyenkor a legnehezebb megválaszolni a kérdést, hogy hol az élet értelme?