Valós sztorit feldolgozó musical aratott a Tony-gálán

Stereophonic és a Merrily We Roll Along, a művészet és a kereskedelem közötti feszültséget vizsgáló két előadás diadalmaskodott a 77. Tony-díj-átadón vasárnap, elnyerve a legjobb színdarab és a legjobb musicalfelújítás díját. A legjobb musicalnek a The Outsiders, S. E. Hinton regényének adaptációja bizonyult, míg a legjobb színdarab-felújítás az Appropriate lett – írja a Variety.

A lap szerint a díjátadó tele volt az álmok követése és a művészi iránytűhöz való hűség iránti tisztelgéssel, valamint egy olyan műsorral, amely utalt a tekintélyelvűség világszerte tapasztalható erősödésére és a trumpizmus újjáéledésére az Egyesült Államokban. A sok politikai töltetű pillanat egyikében Shaina Taub, aki Tony-díjat nyert a női választójogi mozgalmat bemutató Suffs könyvének és zenéjének megírásáért, megkérte a közönséget, hogy emlékezzenek arra, hogy „amikor szerveződünk, amikor összefogunk, képesek vagyunk valódi változásokat elérni ebben az országban az egyenlőség és az igazságosság érdekében”. Ez az üzenet komoly visszhangot keltett az amerikai sajtóban.

Öt díjjal a Stereophonic volt az est legnagyobb nyertese, de ha lenne egy szobor a legvalószínűtlenebb visszatérésért, azt a Merrily We Roll Along kapta volna. A Stephen Sondheim-show, amely visszafelé halad az időben, miközben egy baráti trió közötti törékeny kötelékeket vizsgálja, 1981-es Broadway-bemutatóján nagy kudarc volt, később azonban négy Tony-díjat is bezsebelt.

A Stereophonic egy Fleetwood Macre emlékeztető amerikai rockzenekar története, amely egy album elkészítéséért küzd, miközben túl sok droggal és egymásnak feszülő egókkal küzd. A darabot David Adjmi írta, aki 11 éven át dolgozott rajta. (juk)

Ők hivatalosan nem Lindsey Buckhingham és Stevie Nicks a Fleetwood Mac-ből, de a győztes musical sztorjia nagyon is emlékeztet a valós történetre, amelyet egész Amerika ismer.